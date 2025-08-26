Адреналин и смисъл – Николай Тонев с апел за отговорно шофиране

Едно партньорство, което не ни носи просто адреналин, като на всеки обичащ моторния спорт. То ни носи и много смисъл. Това заяви маркетинг директорът на бетинг оператора Bethub.bg Николай Тонев при официалното представяне на BETHUB като нов генерален спонсор на автомобилния тим "Астра Рейсинг".

"Щастлив съм, че можем да подкрепим хора, като Кирил, като Георги, като Екатерина и техният спортен и състезателен дух. Ще използвам момента и да отправя един апел към всички. Нека шофираме отговорно и да оставим високите скорости на хора, като състезателите ни“.

Тонев съобщи, че договорът за сътрудничество е подписан до април 2026 година.

"За нас днес е много важна, освен старта на това сътрудничество, и каузата, около която се обединихме ние и отбора - за толерантност на пътя и отговорно шофиране. Надяваме се колкото се може повече хора да застанат зад нея и да го показват на пътя“, допълни маркетинг директора на BETHUB.

През изминалия уикенд Кирил Тодоров триумфира в Лясковец в първото си участие с новия генерален спонсор.

Следващото състезание, в което участват „Астра Рейсинг“ е Еко Рали България на 30-31 август.