ДПС-Ново начало и МЕЧ влязоха в новия сезон на ''Ергена: Любов в рая''

OFFNews 03 септември 2025 в 13:16 1019 1
Дениз Хайрула и Джан Микеле Рата в новия сезон на ''Ергена: Любов в рая

Снимка OFFNews
Дениз Хайрула и Джан Микеле Рата в новия сезон на ''Ергена: Любов в рая"

Новият есенен телевизионен сезон вече е в разгара си, а с него идва и новото издание на популярното риалити шоу „Ергенът: Любов в рая“. Още с първите си епизоди форматът привлича вниманието на потребители в социалните мрежи заради връзките на някои от участниците с българската политика. 

Сред най-коментираните имена е Дениз Хайрула - добре познато лице, както и финалист от първия сезон на „Ергенът“. Две години след участието си в първото издание на формата, тя бе отново под светлината на прожекторите, след като предприе крачки и в политиката. Миналата година Хайрула бе кандидат-депутатка в листата на Делян Пеевски за 23 МИР София за 51-ото Народно събрание. 

29-годишната инфлуенсърка е бивша гримьорка и танцьорка в нощни клубове. През 2018 г. тя стана първа подгласничка на конкурса "Мис Плеймейт". Била е и на корицата на списание "Playboy".

Политическата линия в новия сезон не спира с участието на Дениз. В шоуто влиза и предприемачът Джан Микеле Рата – полуиталианец, полубългарин от Пловдив. Оказва се, че той е близък до партия МЕЧ на Радостин Василев.

В тазгодишния сезон на риалити формата традицията се разбива - вместо десетки жени да се борят за вниманието на един мъж, в имението на любовта влязоха поравно 8 жени и 8 мъже.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3550

    1

    pr07ecH70r

    03.09 2025 в 13:32

    -0
    +0
    Пази Боже сляпо да прогледа!
     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България