ДПС-Ново начало и МЕЧ влязоха в новия сезон на ''Ергена: Любов в рая''

Новият есенен телевизионен сезон вече е в разгара си, а с него идва и новото издание на популярното риалити шоу „Ергенът: Любов в рая“. Още с първите си епизоди форматът привлича вниманието на потребители в социалните мрежи заради връзките на някои от участниците с българската политика.

Сред най-коментираните имена е Дениз Хайрула - добре познато лице, както и финалист от първия сезон на „Ергенът“. Две години след участието си в първото издание на формата, тя бе отново под светлината на прожекторите, след като предприе крачки и в политиката. Миналата година Хайрула бе кандидат-депутатка в листата на Делян Пеевски за 23 МИР София за 51-ото Народно събрание.

29-годишната инфлуенсърка е бивша гримьорка и танцьорка в нощни клубове. През 2018 г. тя стана първа подгласничка на конкурса "Мис Плеймейт". Била е и на корицата на списание "Playboy".

Политическата линия в новия сезон не спира с участието на Дениз. В шоуто влиза и предприемачът Джан Микеле Рата – полуиталианец, полубългарин от Пловдив. Оказва се, че той е близък до партия МЕЧ на Радостин Василев.

В тазгодишния сезон на риалити формата традицията се разбива - вместо десетки жени да се борят за вниманието на един мъж, в имението на любовта влязоха поравно 8 жени и 8 мъже.