Докъде стигнаха преговорите за бюджета на ЕС 2028–2034 и какво следва

На 16 юли 2025 г. Европейската комисия представи своето предложение за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2028–2034. Това е дългосрочният бюджет на Европейския съюз, който определя таваните на разходите и приоритетите за седемгодишен период. Общият размер на предложението възлиза на почти 2 трилиона евро, или средно 1,26% от брутния национален доход на ЕС за периода 2028–2034.

Основните направления на разходите включват:

Кохезионна политика и сближаване между регионите – около 865 млрд. евро, почти половината от бюджета, за намаляване на различията между държавите и регионите.

Конкурентоспособност и иновации – приблизително 409 млрд. евро за научни изследвания, цифровизация и индустриална трансформация.

Образование и ценности – около 49 млрд. евро за програми като Erasmus+ и инициативата AgoraEU за демократично участие.

Външни действия и партньорства – около 200 млрд. евро за укрепване на ролята на ЕС в света.

Сигурност, миграция и отбрана – значително увеличено финансиране, включително утрояване на средствата за управление на границите и вътрешна сигурност

Новата МФР е замислена да бъде по-гъвкава и по-опростена, за да може ЕС да реагира бързо на кризи и нови приоритети.

Как ЕП участва в процеса по приемане на бюджета?

Европейският парламент играе важна роля относно дългосрочния бюджет на ЕС: той трябва да даде съгласието си, за да бъде приет дългогодишният бюджет. Освен това Парламентът взема съвместно със Съвета на ЕС решение относно годишния бюджет.

Европейската комисия предлага проект на дългосрочния бюджет, след което Съветът, представляващ правителствата на държавите членки, и Европейският парламент, представляващ гражданите на ЕС, провеждат преговори, за да постигнат съгласие.

В края на преговорния процес Парламентът ще трябва да изрази официалната си позиция. Той не може да внася изменения в окончателното предложение, но трябва да даде съгласието си чрез гласуване в пленарна зала. За да е валидно съгласието, за него трябва да гласуват абсолютно мнозинство от всички членове на Европейския парламент.

Основните депутати, отговарящи за подготовката на позицията на Европейския парламент по следващия дългосрочен бюджет на ЕС, са Зигфрид Мурешан (Румъния) от групата на Европейската народна партия и Карла Тавареш (Португалия) от групата на социалистите и демократите. Те отговарят съвместно за подготовката и преговорите по позицията на Парламента и го представляват в преговорите с другите институции (правителствата на държавите членки в Съвета и Европейската комисия).

Друга ключова фигура е председателят на бюджетната комисия Йохан Ван Овертвелд, белгийски член от групата на Европейските консерватори и реформисти.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също играе важна роля в преговорите, тъй като може да провежда консултации с председателите на Съвета и Комисията съгласно член 324 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Как ЕП следи за изпълнението на бюджета на ЕС?

Всяка година Парламентът преглежда доклади и финансови одити и одобрява изпълнението на бюджета от Европейската комисия и другите институции и органи на ЕС. Формалният акт на одобрение от страна на Европейския парламент се нарича „освобождаване от отговорност“.

Евродепутатите посещават страните членки, за да се запознаят на място с проекти, финансирани от бюджета на ЕС, и да проверят националните системи за контрол. Те също така следят за ефективността на направените инвестиции.

Депутатите могат да търсят информация от Комисията и да обсъждат бюджетните практики. Те могат също така да приемат резолюции, за да изразят притеснения или да предложат подобрения.

Политическата динамика в Европарламента

Предложението на Европейската комисия за бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. е разочароващо. Това е позицията към момента на Зигфрид Мурешан и Карла Тавареш, двамата евродепутати, които водят преговорите от името на Европейския парламент с ЕК и държавите членки.

Предложението на ЕК за дългосрочния бюджет на ЕС не е европейско, не е прозрачно и не удовлетворява никого, твърди румънският евродепутат от Европейската народна партия Зигфрид Мурешан.

Отбраната и конкурентоспособността са нови приоритети за ЕС и трябва да бъдат финансирани адекватно. Същевременно кохезионната политика и селското стопанство, които са наши традиционни приоритети, трябва да продължат да получават необходимото финансиране, а в момента ЕК предлага да изоставим европейския подход за тези две политики и да го заменим с 27 национални подхода, каза Мурешан.

Контролната роля на Европейския парламент е ограничена - няма как да приемем това, заяви португалският евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Карла Тавареш, докладчик на ЕП за многогодишната финансова рамка.

Предвидените 2 трилиона евро обаче са недостатъчни - заради многото нови приоритети на ЕС, като укрепване на сигурността, отбраната и конкурентоспособността, отбелязаха Мурешан и Тавареш.

Очаква се през 2026 г. да започнат интензивни тристранни преговори между ЕП, Съвета и Комисията. Тези преговори често се проточват и нерядко завършват с компромис в последния момент.