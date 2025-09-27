Договорът на ирландеца

В София, през 1907, година калта по улиците лепнеше по ботушите. Лятото беше прашно, зимата миришеше на пушек от печките, а пролетта - на цветя от градините. Улиците, макар и по-широки от заварените след Освобождението, бяха плетеница от огромни и непроходими локви. Минаваха и първите трамваи.

В центъра, където търговците се надвикваха един с друг, за да рекламират стоката си, а файтоните трополяха по шосираните булеварди, един ирландец крачеше с широка стъпка. Това бе Пиърс О’Махони - висок, с ръждива брада, с очи като бурно море, което знаеше тайните на дъното и най-вече къде се намират подводните камъни.

Лицето му беше червендалесто, но бледо от слабото ирландско слънце и силния островен вятър. Подпираше се на бастун, донесен от Индия, инкрустиран с полускъпоценни камъни. В ножницата му се криеше малък кинжал, който бързо можеше да бъде изваден за самозащита и няколко пъти беше помагал на притежателя му да се избави от нападатели.

Роден в Дъблин, на 9 юни 1850 година, във вените му течеше кръв от благородническия род на графство Кери.

Той не беше от тези, дето се стряскат от викове, заплахи или от нож, проблеснал в тъмна уличка. Пристигнал бе в България през 1903-а, потресен от съдбата на бежанците след Илинденско-Преображенското въстание. Разказите за изгорени села, историите и съдбите на осиротели деца и майки, плачещи над гробовете го разтърсиха. Затова бе тук – да помага.

Построил бе „Св. Патрикий“ - сиропиталището на булевард „Македония“ №34, точно срещу Руския паметник, който беше почти на края на града. Двуетажната къща бе по-скоро истински семеен уютен дом, отколкото тъжен приют за децата останали без близки. Вятърът из тази част на града носеше слухове за македонски войводи, които се криеха по околните ханове, пиеха в кръчмите, точеха ножовете си и пресмятаха с кого имат да уреждат стари сметки. О’Махони знаеше това. Не беше вчерашен.

Една вечер, в дъждливата есен на 1907-а, се озова в кръчмата „Трикракото пиле“. Не търсеше неприятности, но те сами го намериха. Помещението бе задимено, газените светилници мъждукаха. От масите се чуваше пиянска глъчка – смесица от всякакви езици: български, гръцки, турски и нещо, което звучеше като диалект на всичките. О’Махони седеше в ъгъла с чаша вино, която едва бе докоснал.

На масата му бе облегнал ръцете си Едвин Питърс, негов приятел, журналист с остър език и още по-остър нюх за неприятности. Едвин държеше бележник, драскаше нещо по страниците му и мърмореше в полутъмното отпивайки от чашата си:

– Пиърс, ти си луд. Да дойдеш в тая дупка, пълна с войводи и бандити, само за да чуеш „истински новини“ за сиропиталището? Тия ще ти прережат гърлото за една лоша дума.

О’Махони се усмихваше тъжно, сякаш знаеше нещо, което Питърс не можеше никога да разбере.

– Едвин, ако се страхувах от ножове, нямаше да излизам от вкъщи из мрачните улици на Дъблин. Тук е друго. Тия деца в „Св. Патрикий“ не искат герои. Искат хляб. И някой, който да не ги предаде и изостави. А ти защо си тук? Да пишеш некролог за мен ли?

Едвин се задави с виното си и избърса устни с опакото на ръката си.

– Аз? Аз съм тук, защото съм идиот! Искам да напиша история, която да разтърси Лондон, Париж, та дори и този забравен от Бога град! Но вместо това, като се разтопи снега, може да ме намерят в някоя бездънна локва с бележка, закачена на реверите ми: „Едвин Питърс, умрял от прекомерно любопитство.“

О’Махони се смееше тихо.

– Спокойно, Едвин. Ако те намерят в калта, аз лично ще напиша некролога ти и ще сложа паметна плоча: „Тук лежеше заклан Едвин Питърс, който говореше много повече, отколкото трябва.“

Преди Едвин да отвърне в джентълменския двубой на думи, вратата на кръчмата се отвори с трясък. Влязоха трима здравеняци с очи като на вълци, облечени в черни ямурлуци. Единият беше с дълъг белег през лицето. Приближи се до тезгяха и извика ханджията да му налее ракия. Другите двама стояха до вратата и се оглеждаха, сякаш търсеха някого. О’Махони ги забеляза, но не помръдна.

– Това са хората на Тане – шепнеше Едвин, а лицето му беше побеляло - Тане Кюркчията. Македонски войвода. Казват, че реже ушите на жертвите си за спомен.

– Спокойно, Едвин – отвърна О’Махони, а тонът му бе твърд като камък - Ако иска уши, ще му дам моите, твоите няма да ги пипне, бъди спокоен. Но първо ще говорим.

Кръчмата утихна, сякаш времето бе спряло. Само тиктакането на стария часовник на стената продължаваше да отмерва времето бавно и безмилостно. Онзи страшник с белега се приближи до ирландците. Дъхът му мирише на люта ракия.

– Ти ли си чужденецът? Ингилизина*? – попита той, а гласът му беше като скърцаща панта на врата.

– Аз съм – отвърна О’Махони, без да вдигне очи от чашата си. – Пиърс О’Махони се казвам, родом от Ирландия. А ти кой си? Или си тук само да ми дишаш във врата?

Едвин се сви и облегна на стола си, сякаш очакваше да се лее кръв, която ще го опръска. Белязания се засмя със сух, грозен смях, който звучеше като камъни, търкалящи се в празна бъчва.

– Казват, че си твърдоглав. Войводата Тане иска да говори с теб. За плевнята. И за къщата на децата ти.

– Тане може да дойде сам, ако има нещо да ми казва – отвърна О’Махони и най-сетне вдигна поглед към пратеника на Тане Кюркчията. Очите на ирландеца бяха като вълни над Атлантика - студени и безпощадни.

– Ако войводата ви си мисли, че ще ме уплаши дето праща трима главорези, то сбъркал е адреса – продължи О’Махони.

Белязания извади нож, дълъг и тънък, направен сякаш да реже съдби. Преди да направи крачка, О’Махони удари бастуна си в пода. Звукът беше като изстрел. Всички замръзнаха на столовете си.

– Слушай ме, момче – каза Пиърс, гласът му беше тих, но тежеше като олово – Аз съм виждал кръв. Много кръв. Виждал съм деца да умират в калта. Виждал съм майки, които вият като подивели над гробовете на мъжете си. Ако мислиш, че твоят нож ще ме накара да предам „Св. Патрикий“ във вашите ръце, по-добре си намери друга работа. Върви да чистиш обори. По ще ти отива.

Едвин Питърс беше замрял и гледаше О’Махони, сякаш е окончателно полудял. Белязаният стискаше дръжката на ножа, но нещо в погледа на ирландеца го накара да се поколебае. Другите двама мърмореха нещо на диалекта си, но не помръдваха. Напрежението беше като въже, опънато до скъсване.

- Ти си смел, чужденецо – каза Белязания, а устните му се извиха в крива усмивка. – Но нямаш никого на твоя страна.

- Нямам ли? – О’Махони се наведе напред, а гласът му стана почти шепот.

- Кажи на Тане да дойде – продължи ирландецът - Каня го да поговорим. Но не за кръв. За децата ще поговорим.

Белязания го гледа в очите още миг, после прибра ножа и се обърна към хората си. Ямурлуците излязоха, без да кажат дума. Кръчмата отново оживя и разговорите се върнаха към обичайното си темпо на надвикване.

Едвин все още трепереше:

- Ти си луд, Пиърс – прошепна той – Луд, много луд, но… Господи, как го направи? Тоя щеше да ни заколи!

– Не беше за нас, Едвин – отвръща О’Махони и чак сега отпи от чашата си. – Беше за тях. За децата. Времето ще покаже кой е с мен и кой против.

Историята започна преди седмица. Някой бе подпалил плевнята в имота на „Св. Патрикий“. Не беше голяма работа, но достатъчно, за да изплаши децата. О’Махони подозираше, че не е случайност. От месеци, слухове твърдяха, че македонски четници искат да използват сиропиталището като склад за оръжие. „Удобно ще да е“, казваха те - „Кой ще заподозре оръжейница в дом за деца?“

- Пиърс, ти си като герой от Шекспирова пиеса, но без щастлив край! Тая София ще те погълне. Тане не е просто войвода, той е… той е като дявола, но с кауза! Какво иска Тане от теб, О’Махони?

Пиърс замислено подръпваше от цигарата си и след кратко мълчание каза:

- Нека да помислим, драги и да обобщим.

- Тане Кюркчията е македонски войвода – продължи Пиърс - фигура е на революционните борби на ВМОРО. Той не е прост бандит, а човек с кауза – освобождението на Македония от османска власт. Като всички в тази организация методите му са сурови, а моралът доста разтеглив, защото няма място за идеалисти. Тане вижда в нашия дом идеално място за склад за оръжие и боеприпаси. Защо? Защото е стратегическо прикритие: приютът е място, което никой не би заподозрял - пълен с деца, управляван от мен, чужденеца, при това ирландец, а не балканец. В неговите очи съм човек, извън местните конфликти. Това прави дома перфектно скривалище на оръжия и улеснява пренасянето им без да ги видят много очи.

- Защо не се махнеш? Върни се в Дъблин, пий си уискито, пиши писма до кралицата!

О’Махони го гледаше, а в очите му имаше нещо, което караше Едвин да млъкне.

– Едвин, знаеш ли какво е да загубиш всичко? - гласът му беше тих, но режеше като бръснач.

– Алис, жена ми, умря преди две години. Не ми остана нищо освен обещанието, което ѝ дадох – да не спирам. А колко време ми остава? Тия деца… те са моето време. Ако се махна, какво ще остане от мен? Прах и празни думи.

Едвин преглътна тежко, думите на О’Махони го удариха право в гърдите.

– Добре, добре, но… Господи, Пиърс, поне си вземи револвер! Тия тук не играят честно.

– Честност? – О’Махони се усмихна горчиво. – Честността е лукс, Едвин. Аз имам скрито острие в бастуна си, това е предостатъчно. И здраво сърце. Засега.

О’Махони не беше герой от рицарски роман. Той бе просто мъж, който знаеше, че доброто не идва лесно. След смъртта на съпругата си Алис, преди две години, той наистина се беше заклел да не спира.

Домът „Св. Патрикий“ беше неговият кръст, неговата Голгота – тридесет дечица, които отглеждаше като баща, макар да не притежаваха и капка от кръвта му. Беше ги осиновил, дал фамилията си, учеше ги на занаяти, на четмо и писмо. Дори пращаше най-способните да се доизучат в чужбина.

От друга страна, Тане Кюркчията наистина не беше обикновен разбойник. Но удряше на камък с О’Махони, защото той беше ирландец с принципи и твърде далеч по душа от тези, които се пазарят за всичко.

След онази вечер в кръчмата нещата се влошиха. Четниците на Тане подпалиха и втората плевня. Някой счупи прозорците на долния етаж. Едно от децата, малкият Стоян, намери нож, забит в дървото пред вратата, с бележка: „Ирландецо, върви си.“

О’Махони не си тръгна. Нямаше подобно намерение. Вместо това отиде при градоначалника и директора на полицията. Но София беше град, където законът често пиеше ракия с престъпниците и делеше легло с държанките им. Градоначалникът Станьо Пеевски, дебел мъж с мустаци като на мексиканския революционер Панчо Виля, само свиваше раменете си в тясното си сако:

– Господин О’Махони, не можем да опазим всеки приют от нападения или грабежи. Ако сте ядосали Тане, молете се. Или му платете.

– Платил съм достатъчно – отвърна О’Махони – Дал съм пари, време, кръв. Това са нашите деца, вашите деца, моите деца - ако искате да помогнете, идвайте. Ако не – губя си времето.

Финалът дойде в една студена декемврийска нощ без сняг. Мъглата беше толкова гъста, че сякаш можеш да я режеш като сирене с нож. О’Махони беше приключил с вечерната молитва с децата и по това време в „Св. Патрикий“ проверяваше дали са нахранени добре преди да си легнат.

Едвин се навърташе наоколо, все още мърморейки:

– Пиърс, чуй ме – каза той, а гласът му беше като на човек, който очакваше края на света да настъпи всеки момент. - Тая мъгла е като метафора за живота ми – гъста, студена и пълна с неща, които искам да избегна. Хайде да се махнем, преди да е станало късно!

О’Махони го погледна сериозно:

– Едвин, ако бягаш от всяка мъгла, ще прекараш живота си в търчане. Остани тук или наистина си върви, но без мен. Не ми досаждай. Тогава се чу зловещо тропане по вратата. О’Махони грабна бастуна си и отиде да отвори.

Тане Кюркчията стоеше на прага. Сам. Без хората си. Лицето му беше изпито, но очите му горяха. В ръката си държеше насочен надолу револвер.

– Ирландецо – каза той – ти си твърдоглав като магаре. Но си прав за едно. Децата не бива да носят вина, ако ще леем кръв.

– А аз мислех, че един войвода има повече разум, Тане. Да подпалваш плевни? Да плашиш деца? Това ли е твоята кауза?

Тане се смееше, но смехът му беше като скърцане на стара порта.

– Каузата ми е кръв, ирландецо. Кръв за свобода. Ти също си се борил за независимост от ингилизите. Но си прав за едно – децата не бива да се намесват. Затова съм тук. Няма да има повече ножове. Няма да има повече огън. Приютът е твой.

Едвин, който се беше свил зад О’Махони, прошепна:

– Това… това звучи като капитулация. Или аз съм полудял, или той!

О’Махони не обърна внимание на Едвин. Гледаше Тане право в очите.

– Защо си тук, Тане? Да пием ракия и да си разказваме приказки? Или има още нещо?

Тане мушна револвера си в колана. О’Махони го гледаше, без да трепне.

Тане се смееше, а смехът му кънтеше във фоайето.

– Дойдох да ти кажа, че ти спечели. Аз няма да ти преча, но да знаеш, че другите войводи не прощават на тези, които не се огъват. Пази се.

Той се обърна и изчезна в мъглата. О’Махони затвори вратата подире му. Едвин го гледаше и триеше очилата си с носната кърпа. Очакваше Пиърс да каже нещо мъдро.

– Какво чакаш? – пита О’Махони. – Искаш да ти напиша стих за това ли? Върви да спиш, Едвин. Утре пак ще имаме много работа.

О’Махони остана в България още седем години. Отвори клон на приюта в Битоля, строи вила в Костенец за децата. Нарече я „Ирландия“. Написа своите „Писма до Англия“, в които защити България и заклейми несправедливостите на Балканите. Когато „Св. Патрикий“ бе закрит през 1914-а, той се въра в Ирландия, счупен, но не сломен. Почина през 1930-а. Името му остана в София – на един площад и на една малка улица, да напомня, че човещината и добродетелите са по-силни от остриетата на ножовете и дулото на револвера.

Живея много близо до улица „Пиърс О’Махони“, дори я виждам от прозореца си. Често минавам оттам, размишлявайки за него, за Тане, за клетия Питърс и четниците.

През 2025-а дипломатическата ни мисия в Ирландия организира подписка за поставянето на паметник на О’Махони. Кой знае дали ще стане? София е град, който помни кратко, а всяко ново поколение много бързо забравя миналото, което е отдавна изчезнало. Но докато площадчето и улицата му са тук, Пиърс О’Махони ще продължава да крачи из калта, с бастун в ръка и сърце, което не се предава. Защото знае, че ако крачиш с твърда стъпка, можеш и да оставиш следа.

*ингилиз - турска дума за човек с английски произход

