Диария при бебетата

Диарията при бебетата е често срещано състояние, което тревожи родителите, особено когато малкото има чести изхождания и видимо не се чувства добре. В повечето случаи диарията е краткотрайна и преминава без усложнения, но понякога може да доведе до дехидратация и да наложи спешен педиатричен преглед.

Най-честите причини са вирусна инфекция, като ротавирус, хранителна непоносимост, особено към белтъка на кравето мляко, или промяна в диетата – както на майката при кърмени бебета, така и при въвеждането на адаптирано мляко. Диарията при бебето може да бъде и реакция на зъбоникнене, нова храна или дори на лекарства.

Състоянието често се съпровожда от колики, повръщане и температура, а в тежки случаи и отпадналост. При най-малките всяка диария трябва да се наблюдава внимателно, защото децата губят течности много бързо. Кожата може да стане суха, устните – напукани, а фонтанелата – хлътнала. Това са сигнали за дехидратация, която може да се предотврати с прием на електролити и течности, по указания на лекар.

Кърмене

При домашно лечение е важно да не се спира кърменето – майчиното мляко осигурява защита и хидратация. При деца на адаптирано мляко може да се наложи временна промяна към формула с ниско съдържание на лактоза. Не се препоръчва самоволно даване на лекарства или „спиращи“ диарията средства без консултация с педиатър.

В някои случаи диарията при бебето може да е признак за чревни инфекции, които изискват специализирана диагностика и лечение. Особено внимание трябва да се обърне, ако в изпражненията има слуз, кръв или ако диарията при бебетата продължава повече от няколко дни. Това са опасни симптоми, при които е задължителна лекарска намеса.

Когато диарията при бебето е причинена от вирус, антибиотиците не помагат – лечението е поддържащо, с течности и внимателно наблюдение. Ако е свързана с хранителна непоносимост, педиатърът може да препоръча промяна на диетата. При кърмени бебета се проследява и храненето на майката, защото някои храни могат да засилят симптомите.

Профилактика

Диарията при бебетата може да се предотврати с добра профилактика – стриктна хигиена, миене на ръцете преди хранене, правилно съхранение на храната и използване на чисти шишета и биберони. Ваксината срещу ротавирус също е ефективна мярка срещу вирусна инфекция, водеща до тежка диария при бебетата.

Важно е родителите да не подценяват дори лека диария при бебето. Навременното действие, адекватната рехидратация и консултацията със специалист предотвратяват усложненията.

Макар че диарията при бебетата най-често е безобидна и преминава за няколко дни, всяко дете реагира различно. Вниманието, любовта и спокойствието на родителите са също толкова важни, колкото и медицинските грижи.