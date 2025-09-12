Дядото и неговите морета

Столицата беше сива като никога. Бай Кольо вървеше по улица „Граф Игнатиев“ бавно, стиснал дланта на внучето си Тони – шестгодишен хлапак с очи като маслинки и щръкнала руса коса. Майка му работеше в малка фабрика в „Лозенец“, баща му беше командирован някъде в Източна Германия. Тони прекарваше навън летните дни с дядо си, задавайки въпроси, които можеха да накарат и философ да се откаже от професията си.

- Дядо, защо София няма море? – дребният зададе нов въпрос, подритвайки камъче пред книжарницата. Беше се зазяпал в някаква географска карта с морета на витрината. Бай Кольо спря, погледна го и въздъхна, сякаш вятърът от Поморие го блъсна в гърдите.

- Морето, дядо, е в главата ти - каза той, а гласът му беше дрезгав - Или го носиш със себе си, или го губиш завинаги.

Тони го гледаше с недоверие, все едно му подаваха голяма лъжица сироп за болно гърло вместо обещан сладолед на клечка.

- Ама аз питам за истинско море! С вълни и риби! – изрече малкият.

Бай Кольо се засмя:

- Ще ти покажа море, хлапе. Само почакай.

Бай Кольо беше на осемдесет, но все още ходеше изправен, въпреки че гърбът и кръстът му бяха износени от времето. Някога, много отдавна, беше каменар, силен като онези италианци от планината Карара, дето майсторски цепят мрамора, сякаш е масло. Работил беше по повечето сгради на София – от поправките по фасадата на Народния театър след бомбардировките до плочите и новите фонтани пред НДК през 80-те. Сега ръцете му малко трепереха и единственото, което дялаше, беше бучката сирене с назъбен нож.

Живееше в малка таванска квартира на булевард „Патриарх Евтимий“, изпълнена с дъх на нафталин и стари вестници. Събираше ги от години. “Може да ми потрябват, има интересни статии” - казваше и не изхвърляше нищо. Спомените от целия му живот се намираха в тия вестници и в снимките, залепени в няколкото албума с кожени подвързии. Останалото беше в главата му.

- Дядо, защо не си станал моряк? Дядо, защо всички в София бързат? Дядо, защо бакалията на чичо Мишо мирише на риба, щом няма море? Дядо, защо... – така до безкрай.

Дядото само мърмореше и го водеше на разходки. Нямаше отговори за всички въпроси на този малък човек. Сложна работа.

Стигнаха бакалията на чичо Мишо - на ъгъла на улиците „Раковски“ и „Гурко“. Той беше много стар търговец и държеше тази бакалия от времето, когато в София имаше повече конски каруци, отколкото коли. При национализацията сградата и магазините ги взеха от собственика им, но понеже чичо Мишо беше наемател го оставиха да работи там. По-късно дори го назначиха за управител, но понеже нямаше персонал - управляваше сам себе си.

Магазинът му беше като музей на изгубените във времето продукти – буркани с маринован арпаджик с етикети на повече от 20 години, сушени чушки, които никой нямаше никога да опита, защото бяха буквално вкаменени, връзки със стар чесън - ако го докоснеш ще се разпадне на прах. Единствената забележителност в дюкяна бяха горните рафтове с отлежали шишета сливова ракия, бутилирани някъде през 50-те години. Бяха с толкова висок градус, че можеха да събудят мъртвец.

- Ето, сега чичо Мишо ще ни помогне да намерим морето - каза Бай Кольо, докато влизаха с Тони в бакалията. Тони сбърчи нос, защото смесената миризма на пушена риба, препържено олио от пирожките и изпаренията от наливния оцет в бурето го удари като шамар.

- Кольо, дъртако неден! – извика чичо Мишо иззад тезгяха, избърсвайки ръце в престилката си - Какво си намислил пак?

Мишо беше нисък, с кръгли очила с диоптър и широка усмивка.

- Тони, моят внук, иска море. Ти, Мишо, имаш ли море в бурканите си?

Тони се качи на пръсти, за да надникне зад тезгяха.

- Имаш ли риби? Истински ли са? – попита малкият.

Чичо Мишо се засмя гръмко:

- Риби имам, хлапе. Замразени и сушени. Но море? Това го потърси при дядо ти. Той е пълен с истории за вълни, които скоро не е виждал.

Бай Кольо поклати глава и порови в джоба си за монети.

- Дай ми една голяма скумрия и малко хляб. И, ако може, малко от онова твое мълчание, че ми омръзна от приказките ти.

Докато чичо Мишо опаковаше покупките, Тони се взираше в един стар плакат на стената – избеляла снимка на Созопол с лодки и чайки.

- Дядо, това море ли е? – попита той, сочейки плаката. Бай Кольо кимна:

- Това е морето, когато беше младо. Сега е старо, като мен.

Тони се намръщи:

- Как така морето остарява? То не може да остарява, нали?

Чичо Мишо се намеси:

- Морето не остарява, хлапе, но хората около него – да. Питай дядо си за момичето от Поморие. Той ще ти разкаже.

Бай Кольо замръзна, сякаш някой беше излял кофа студена вода върху него.

- Мишо, не почвай - промърмори той. Тони обаче вече беше хванал следата като кученце, надушило кокал.

- Какво момиче от Поморие, дядо? Кажи ми!

Бай Кольо въздъхна тежко и излезе от бакалията, дърпайки Тони след себе си.

- Ще ти разкажа, но не тук. Морето не иска да се приказва за него в една проста бакалия.

Тръгнаха към парка пред НДК. София вече изглеждаше по-бяла, не толкова сива, както бе сутринта. Фонтаните пръскаха струите си и шумяха. Бай Кольо седна на една пейка, извади от джоба си вестник “Работническо дело“ и го постла. Разгъна хартията със скумрията и я наряза с джобното си ножче. Малкият Тони се настани до него, гледайки го с очакване.

- Беше горещо лято, а годината 1945-та - започна бай Кольо. Гласът му беше като вълна, която се разбива в скала на брега. - Бях много млад, работех в Поморие като каменар. Дялах камъни. Там срещнах Мария.

Тони се оживи:

- Беше хубава, нали?

Бай Кольо се усмихна, но очите му бяха като мътно море.

- Хубава беше, да. Имаше чуплива коса, като гребените на вълните. И смях, който те кара да искаш да скочиш от скалите в морето заради нея. Обичаше да събира черупки от миди и рапани и да ги реди на брега, сякаш строи замъци. Казваше, че морето говори, казва много, но само, ако го разбираш.

Тони се замисли.

- И какво каза морето, дядо?

Бай Кольо замълча. Споменът тежеше, беше като мелничен камък, увесен с въже на врата му.

- Каза ми да я последвам. Да остана с нея. Но аз не го направих. Имах работа, имах планове. София ме чакаше, големи сгради, големи мечти. Разни обещания от приятели. А тя остана там. С морето.

Тони го гледаше, без да разбира напълно, но усещаше, че дядо му носи нещо по-тежко в сърцето си.

- И защо не се върна при нея? – попита малкият.

- Защото бях глупак, дядо! - отвърна Кольо с горчивина, която можеше да развали дори настроението на жизнерадостния чичо Мишо от бакалията. - Мислех, че морето ще ме чака. Но морето не чака никого, Тони.

Бай Кольо хвърли парче хляб на едно гълъбче, което гукаше близо до пейката. После погледна Тони, чиито очи бяха като малки въпросителни, търсещи още истории и отговори.

- Има и още нещо, дядовото - добави бай Кольо, но сякаш се колебаеше дали да продължи. - Ти попита за морето в София. Е, аз също копах и него. Или поне се опитах.

Тони наклони глава, сякаш току-що му бяха казали, че играчките, които му носят, растат по дърветата.

- Дядо, копал си море? Тук? В София?

Бай Кольо кимна, а лицето му светеше.

- Беше през 50-те години, Тони. Времената бяха други. Партията реши, че София трябва да има море.

“Софийско море”, така му викаха. Идеята беше да свържат Дунава с града, да прокопаят канали, да пуснат водата идваща от планината Шварцвалд чак до Витоша, а после по Струма и Марица та чак до Бяло и Черно море. София на три морета, представяш ли си? Кораби да плават покрай “Павлово”, “Младост”. Морска гара “Лозенец”? Абсурд! Но, тогава вярвахме в абсурди.

Тони се изкикоти:

- Кораби в “Младост? Там сега има само блокове, котки и кучета!

И бай Кольо се засмя, но смехът му звучеше като от дъно на кладенец.

- Точно така, хлапе. Но тогава ни накараха да копаем. Всеки софиянец – мъже, жени, дори по-големите деца – трябваше да грабнат лопатата. Хирурзи копаеха до часовникари, пианисти до зъболекари. Аз бях млад, силен, с ръце, които можеха да счупят камък на две. Работех като каменар, но ме пратиха на канала “Павлово – Панчарево”. Всеки ден ни събираха по две хиляди души, даваха ни кофи и ни викаха: "Работим усърдно за Родината!” А ние ровехме пръстта ден и нощ, сякаш морето наистина щеше да дойде.

Тони го гледаше с широко отворени очи, сякаш слушаше приказка за триглавата ламя.

- И какво стана? Дойде ли морето?

Старецът поклати глава:

- Не, не дойде, Тони. Копаехме години. Седем, може би повече. Два багера, два булдозера и хиляди хора за седемнадесет километра канал. Представяш ли си? Копаехме до кръв на ръцете. Но имахме и съмнения. Един ден чухме един инженер да казва, че каналът ще залее София, ако наистина го напълнят с вода. Учените пък викаха, че това е невъзможно. Но Партията не слушаше никого. Те искаха море, защото Вълко Червенков искаше море. А когато Вълко иска нещо, ти копаеш.

Тони се намръщи, дъвчейки парче скумрия.

- Кой е Вълко? И защо не спряхте... щом е било глупаво?

Бай Кольо въздъхна, сякаш издиша целия въздух на града.

- Не можехме, хлапе. Тогава не се питаше “защо”. Правиш, каквото ти кажат, или си “враг на народа”. Даваха ни медали, ако копаем повече. Порицаваха ни ако спрем. Аз копаех, защото мислех, че може би ще видя морето тук, в София. Мислех си за Мария, за Поморие, за вълните. Мислех, че ако направим това море, ще я доведа тук, ще й покажа, че съм направил нещо голямо. Но вместо море, направихме само дупки.

Тони се замисли, сякаш се опитваше да си представи улица, пълна с кораби, вместо трамваи.

- И какво стана с дупките?

Дядото се облегна назад, гледайки гълъба, който кълвеше трохите.

- Един ден ни казаха да спрем и да заровим всичко. Представяш ли си? След години копаене, ни накараха да върнем пръстта обратно. Хората бяха уморени, ядосани, но нямаха право да се оплакват. С канала заровихме и мечтата за море. София остана без вълни, а аз – без Мария.

Тони го гледаше, а в очите му имаше сълзи, любопитство и тъга.

- Значи си копал море, което не е дошло тук, и си оставил Мария, която е можела да дойде?

Тони все още дъвчеше скумрията, сякаш се опитваше да намери нещо от морето в нея, когато Бай Кольо се облегна назад, загледан в някаква точка в небето.

- Има и трета случка на море - каза той, сякаш се сети за нещо от дъното на паметта си.

- Не Поморие, не Софийското, дето го копахме с кирките. Това беше в Дуранкулак, края на 50-те. Един кораб буквално дойде при нас от морето.

Тони спря да дъвче, а очите му светнаха като фар в мъгла.

- Бях млад, още с ръце, които можеха да работят много. Пратиха ме да помагам на един строеж. Веднъж, отивайки на работа, бригадата ни попадна на кораб “Санта Мария” - стар като гръцките митове, заседнал край Дуранкулак. Буря го беше избутала там, защото капитанът наредил да чистят двигателя насред морето. Глупост, каквато само морето може да ти прости – или пък да ти отмъсти за такава идиотщина.

Тони се наклони напред, сякаш слушаше пиратска сага.

- И какво стана? Намери ли съкровище в този кораб, дядо?

Бай Кольо поклати глава и погледна с ирония:

- Съкровище? Ако наричаш какаовите зърна съкровище, може би. Корабът беше пълен с тях, цял трюм. Местните се юрнаха като корсари – мъже, жени, дори деца, всеки грабеше каквото може. Аз бях там, помагах да изнесат част от товара, преди морето да си го вземе обратно. Един местен чичо - бай Стоян, се опита да разбие бронзовия винт на кораба с чук. Мислеше, че ще го натроши на парчета и ще ги продаде. Удари веднъж, чу се звън като от църковна камбана, и чукът го фрасна право в челото. Събуди се след два дни в болницата с бинтове на главата и с главоболие.

Тони се изкикоти, а смехът му отекна над парка.

- И какво стана с какаото, дядо? Направихте шоколади ли?

Бай Димо се усмихна на свой ред:

- Прасетата го изядоха какаото. Един хитрец от селото пробва да даде зърна на свините си, и те се влюбиха в тях. За дни изпразниха трюма. Месеци по-късно, когато дойде време за колене на прасетата, месото им миришеше на шоколад. Какаови пръжки, Тони! Селяните ядяха свинско с вкус на бонбони, но накрая тръгнаха да купуват месо от съседните села, защото не можеха да понасят своето. Морето им даде съкровище, но ги остави гладни.

Тони се замисли, сякаш се опитваше да си представи прасе с вкус на шоколад.

- И ти беше там? Яде ли шоколадови прасета?

Бай Кольо кимна, а погледът му се зарея към Витоша, сякаш там някъде беше скрито още едно море.

- Бях там. И си мечтаех за Мария. Мислех си, че ако ѝ разкажа за какаовите прасета, за Софийското море - тя ще се смее, докато падне в пясъка. Но не се видях с нея, не ѝ разказах. Върнах се в София с ръце, миришещи на какао. И с празно сърце.

Шестгодишният философ не каза нищо.

- Това е, хлапе. Понякога копаеш за едно, намираш друго, а си тръгваш с трето. Или с нищо.

Бай Кольо стана, сякаш пейката го беше уморила повече от разходката.

- Хайде, да вървим. Ще ти покажа нещо.

Тръгнаха към работилницата му – сутеренен етаж на улица „Шипка“, където все още държеше старите си инструменти. Вътре миришеше на прах и вар, а по рафтовете имаше парчета цветни кристали и камъни, които изглеждаха като парчета от изгубен свят. Възрастният човек извади кутия и я отвори. Вътре имаше голяма черупка от рапан, която сякаш пазеше шепота на морето.

- Тази черупка ми е от Мария - каза той на Тони - Каза, че ако я държа до ухото си, морето ще е винаги с мен и с нея.

Тони я взе внимателно, сякаш държеше съкровище. Допря я до ухото си, за да се увери, че дядо му не го пързаля.

- Да! Чувам го! – извика той, долепил мидата до ухото си. - Чувам вълните!

Бай Кольо се усмихна:

- Значи морето не е толкова далеч, нали?

Тони кимна и сложи внимателно черупката в джоба си.

- Ще я пазя, дядо. И няма да я оставя, както ти си оставил Мария.

Бай Кольо го погледна, а в очите му имаше нещо средно между сълзи и смях.

- Ти си по-умен от мен, хлапе.

После го целуна, хвана го за ръка и двамата тръгнаха обратно към „Граф Игнатиев“, където София продължаваше да си е сива с една малка разлика – някъде в джоба на Тони имаше частица от морето, което нашепваше своите тайни. Стига да можеш да ги чуеш.

*Историята с кораба в Дуранкулак е по Теодор Константинов.

