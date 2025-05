Ден 87: Речта на краля. Канадските дневници на Райна Александрова

Кратък обзор на последната седмица

TACO (bell)

Речта на Краля (King's speech)

Vive la justice! (Да живее правосъдието)

След почти двуседмична пауза, продължаваме с хрониките на Търговските войни, както и животът, Вселената и всичко останало, което се върти покрай тях, или ги завърта, в зависимост от гледната точка.

Кратък обзор на ставащото дотук, доколкото излязох от десетдневния новинарски детокс и сега наваксвам.

В Румъния избраха правилния кандидат, про-европейския Никушор Дан. Въпреки самохвалство на про-кремльовския, който се беше прегърнал с Джорджеску - предишният кандидат, за който се оказа, че има създадени хиляди фалшиви акаунти и ботове в социалните мрежи, уж в негова поддръжка. Дългата ръка на Кремъл с кривите хибридни пръстчета дори не се прикри, толкова бяха сигурни в тъпотата на избирателите. Този изборен детайл го споменавам, защото е досадно повтарящ се в много избори напоследък - ченгетата никога не са имали фантазия, хеле па духовните чеда на Дзержински, Феликс Едмундович.

Продължава схватката Харвард - 47, като 47 много се старае това да заприлича на кеч - бутафорно представление за непретенциозна публика, която по инстинкт мрази образованите. Харвард, разбира се, не се дава, даже предложи безплатни курсове по гражданско образование на избирателите на 47, ако трябва да вярваме на безбройните миймове.

Европа, Канада, че даже и водещи китайски университети усетиха once in a lifetime opportunity (възможността) и взеха да канят с мегафона всички учени, преподаватели и студенти от Бръшляновата лига да се преместят при тях. Макар да се чу, че и дъщерята на председателя Си също учела в Харвард, под леко прикритие.

Държавниците отдавна са прозрели, че най-големият капитал на една държава са хората, и особено - умните хора. А не-държавниците като 47 нищо не са прозрели, затова гледат да смъкнат едни пари от когото им падне и както се случи. Дали ще са катарски самолети, или емиратски фондове, или ш.ткойн покупки от благодарни инвеститори, same difference.

Оня ден 47 помилвал сина на една дама, осъден за данъчни измами, само защото майка му отишла в Мар-а-лаго и "дарила" един милион долара на Кръстника. За него това е символът на успеха - да намаже лично. Пък страната и народа кучета ги яли.

Като казахме страната и народа, през изминалата седмица се случи едно от най-потресаващите гласувания в Конгреса, това на "голямата" данъчна реформа или като 47 му вика big beautiful bill, която освобождава милиардерите и големите корпорации от едни много данъци, и за да се запълни дупката, се съкращават (дръжте се, за да не паднете): медицинската помощ за най-бедните (затварят се селски клиники без алтернатива), редица социални помощи (вкл. за ветерани), безплатната закуска в училище за бедни деца, медицинската застраховка на социално слаби граждани, здравни програми, и въобще се реже с голямата ножица от най-бедните, за да се даде на най-богатите. Този законопроект се гласува в Долната камара, посред нощите, с мнозинството на републиканците. Защото никой от тях не ползва тези услуги за бедни.

Като добавим спирането на редица изследвания, включително такива за рак и други сериозни болести, можем да добием бледа представа за мащаба на пораженията, които най-видният кандидат-пациент в страната нанася на здравната и социалната системи. Разбира се, не сам, а с помощта на верните си фенове. Които не са толкова глупави, просто разчитат да не се разболеят и да имат нужда от прогонените учени, докато диплят пачките от разни борсови спекулации. Късогледо, ама то и очните лекари ще дойдат насам.

А 47 вече даде име на нова борсова стратегия - TACO (Trump Always Chickens Out) , в превод "Тръмп винаги се плаши". В какво се състои стратегията? Тя почива на устойчивата част в крайно неустойчивото поведение на 47: в понеделник обявява бомбастични тарифи на някоя държава/съюз (ЕС), във вторник борсите падат, във сряда намалява наполовина - борсите се успокояват, но не напълно, затова в четвъртък отлага тарифите за месец-два-три и о, чудо - борсовата търговия пак цъфти! До следващото обявяване. И съответно обогатяване на приближените му, които знаят точно в кой момент ще се "изплаши" (chicken out). Та по тая крива се правят борсовите операции сега. Устойчива глупост.

Оня ден една журналистка в прав текст го попита за тази нова "стратегия", цитирайки абревиатурата (taco също е име на мексиканска питка за сандвич, много популярна). И въпросът не е, дали той знае или не, а че някой се осмели да му го каже в очите. Но когато си нарцистичен некадърник, който се проваля с гръм и трясък навсякъде, дори Гестапото на Кристи Ноем не може да те спаси от публични подигравки.

На друго ниво, кралят (истинският) също не спести сарказма си по отношение на великия обединител на американския континент. Речта на краля на откриването на Парламента вчера беше забележителна с няколко неща: първо, с произнасянето ѝ лично от монарха за пръв път от 1977 година насам, когато кралица Елизабет е открила сесията на парламента с тронна реч. После, Чарлс Трети пристига в наистина сериозна криза, както той я нарече, "най-голямата в нашия живот досега" и присъствието му е недвусмислено в подкрепа на канадския суверенитет.

Речта е била подготвена от канадските власти и в голяма степен повтори тезата на Карни "ние можем да си дадем повече (оживявайки икономиката си), отколкото който и да е друг може да ни отнеме", и наблягайки на икономическата тема, Чарлс си позволи да отбележи: "Ето сега, НАПРИМЕР, Карни и президентът на САЩ изграждат НОВИ икономически отношения".

Това е сарказъм, съизмерим със това да кажеш, че с непрокопсания ти съсед, който редовно си изхвърля боклука в двора ти, "градите нови екологически отношения". По-късно, пак БЕЗ да споменава 51-ви щат, кралят "покани" САЩ да се присъединят към Бритиш комънуелта. (Елате вие, да не дойдем ние)

Английският сарказъм - неподражаем. Обаче 47 го прие като ласкателство. Което не му попречи веднага след като кралят отлетя, да поднови тъпите си атаки за 51-ви щат. Тоя път предложи да ни пази под отбранителния "златен" купол БЕЗПЛАТНО. Как няма поне едно нещо да не е "златен" кич у тоя човек, не знам.

Още по-карикатурно "изпратиха" краля местните квебекски националисти. Само два часа след като излетя самолета му, местният парламент гласува за "прекъсване на връзките с кралското семейство" по предложение на националистите. Сега, защо и другите гласуваха "за", още не съм проучила. Но веднага щом разбера, ще докладвам за този камък, хвърлен по отдалечаващата се каляска.

Лично аз благодаря на Негово величество, че дойде да ни подкрепи. Пък който иска да се отделя, да си хвърли здравната карта и да си купи американска застраховка. За начало.

И ще завърша с НОВИНАТА на деня, а именно, че федералният съд за търговски спорове се произнесе по иска на няколко щата за тарифите: обяви ги за незаконни, защото по конституция Конгресът трябва да ги одобри, а не да се въвеждат с извънредна заповед. Така че - от-па-дат! Въпросът е колко ще се съпротивлява администрацията на 47 на съдебното решение.

Но Канада вече ликува, Карни се изказа като за свършен факт. Денят на Освобождението се отменя. Търговските войни свършиха, поне на хартия.

Да живей правосъдието!

Vive la justice!

8647!

Elbows up!