Ден 265: Стив Уиткоф ''на калъп''. Канадските дневници на Райна Александрова

В навечерието на Деня на благодарността сме. Мислех да си пусна една отпуска оттук за празниците в Америка, ама то луд умора нема и, в случая на 47, бълва двойно повече скандали предпразнично и празнично.

Много ми се искаше да коментирам само гафовете на церемонията по опрощаване на пуйките - традиционно, американският президент "опрощава", тоест отървава от готвене една или даже две пуйки няколко дни преди самия Ден на благодарността. Церемонията по принцип е мила, задушевна, и се провежда в двора на Белия дом.

Е, 47 успя и това невинно събитие да превърне в някаква гавра с институцията и пореден повод за своя речетатив, който, сега ми хрумва, може да стане рап парче (ако има рапър да се жертва и да го изпее). На горките пуйки беше обърнато сравнително малко внимание, което обстоятелство едната от тях ведага използва, за да избяга нанякъде - жест, който със сигурност е предизвикал завист сред принудените да търпят президенстките скудоумия.

А те бяха изобилни, както винаги. Освен че обяви пуйките за Маха-пуйки - от (Make America Healthy Again) - "Да направим Америка отново здрава" (изобретение на Робърт Кенеди - Джуниър, Господ да ни пази!) - рече, че те всъщност били закръглени, щото ги хранели с... телешко и смутита. Ама пак били маха-пуйки. И това беше горе-долу най-свързаното и последователно нещо по повод събитието.

Всичко останало беше израз на гнева му по повод сполетелите го напоследък беди - изплъзналите му се Летисия Джеймс и Джеймс Коми, чиито дела съдията отхвърли тази седмица с трясък и така отмъщението не се състоя; напусналата внезапно Марджъри Тейлър Грийн (МТГ), която той нарече предателка и в края на СЪЩОТО съобщение ѝ благодари за работата ѝ за партията, и разбира се - за него самия.

Мис Мага се оттегля от парламента през януари. След години неуморна работа за каузата, най-после Мардж осъзна, че хората за 47 са два вида - тези, от които има полза, и тези, от които вече няма. Нейното застъпничество за жертвите на Епстийн беше капката, която я преля от едните в другите.

Но МТГ е само един пример, и то пресен, за това какво се случва с полезните идиоти на 47. Освен нея и други сенатори и конгресмени почват да се ослушват, особено предвид катастрофалните рейтинги и реалната възможност да станат малцинство още преди мид-търм изобрите догодина. Говори се усилено, че и други конгресмени мислят да хвърлят оставки, виждайки какво се задава. Според някои анализатори, Републиканската партия е пред разцепване - и МТГ е просто един ранен ( а може би - съвсем навременен) сигнал за това.

Освен полезните идиоти, 47 си има и интересчийско крило последователи - хора, които са с него за лична изгода, за некой лев/милион просто, и нито партии, нито идеология ги интересуват. Това са предимно министрите в правителството, шефове на разни агенции и като цяло - изпълнителната власт.

И, разбира се, няколко съвсем едри риби като бившите му съдружници, адвокати, приятели-милиардери, които е нагласил на възможно най-неадекватни за квалификацията им позиции. И във всеки един момент имаме скандал около някоя личност от тази група. Макар че то личност не съвпада по дефиниция с нагаждач. Даже съвсем се разминават. Нагаждач е това, което остава от личността, като се разкарат всички принципи, морални съображения, мисъл за общественото благо и остатъци от съвест.

Естествено, няма как да пропуснем от този списък героя на последните 24 часа, "специалният пратеник за Русия и Близкия изток", специалист главно по недвижимости, и главното - личен приятел на 47 - Стив Уиткоф. който беше хванат "на калъп" да шпионства в полза на Русия, давайки съвети на Ушаков как да подработват 47, така че да им играе по свирката. Изтеклите разговори с него и Дмитриев (верен човек на Путя и преговарящ със САЩ) са меко казано, потресаващи. Не, че ние тия работи не ги подозирахме.

Освен обучението в ласкателства на дементния Тръмп, Уитков играе решителна роля в отмяната на даването на ракетите Томахоук, като организира срещата с Путин непосредствено преди срещата със Зеленски. В резултат знаем - 47 хвърлял картите на бойните действия, които Зеленски му показвал, ругал и се държал просто отвратително (повече от обичайното му на тия срещи). И - никакви ракети.

Но перлата в короната на това предателство е списъкът от 28 условия за мир, който се подхвърли миналата седмица - директно написан от руснаците и предаден на Уиткоф, който го е превел с гугъл транслейт, по всичко личи.

Приказката е, че който краде, той и лъже. В случая на Уиткоф - който работи за руснаците, той е алчен, бездарен и некадърен като тях. Макар че алчността е движещата сила и на тази изпразнена от разум администрация, която е яхнала най-силната държава в света. Ако има илюстрация как изглежда някой, който "не е на висотата на положението си", то моментната снимка на цялото правителство, барабар с Конгреса, съветниците и президента може да се направи даже на бронзова отливка за поколенията.

Една от легендите за Александър Македонски е, че като умирал, наредил да го носят към гроба в ковчег, от който през направени дупки стърчат ръцете - така че народът да вижда, че са празни. Всеки си отива от тоя свят по подобен начин - с празни ръце. Както си е отишъл покорителят на целия античен свят. За съжаление, търговците и строителите на недвижимости в Ню Йорк си мислят, че са изключение. И не само те.

Спомям си, че навремето по биология учихме за една форма на низши огранизми, вид проточервеи, които имат само уста в единия край, с която се вкопчват с храната си, засмукват и гълтат - и съответно оттам се случва и отделянето, защото нямат по-сложно устройство.

Като чета за такива богати хора, които не могат да спрат да гълтат, все ми изниква тази картина - на проточервеите, които като не могат да направят пауза за отделяне, се пръскат. Прощавайте за натурализма. Но колкото и да сме обръгнали, новината за чак такова падение на уж успели хора, които не са израснали като личности успоредно със забогатяването си, извикват само погнусяващи сравнения.

За щастие, европейците се усетиха много бързо и скокнаха, Рубио също се активира и поне засега опасността да капитулират Украйна посредством някаква руска хартийка с условия е прескочена.

Но скандалът с Утикоф и 47 тепърва ще се разразява. Защото като оставим за момент на страна скандала "Епстийн", дето го разглеждаха едва ли не като местна работа (а той не е, международна мрежа е замесена), тук става въпрос не за пробитата национална сигурност, а за направо мрежа против комари вместо желязна завеса между САЩ и Русия.

С основание канадците спряха да споделят информация с американците, както и останалите партньори в НАТО май отдавна правят. Щото никой не иска военните тайни да му отиват през някакъв пробит предприемач на бюрото на путя.

Но има и оптимистичен момент в цялата работа - изтеклите разговори са записани от някой в Русия, някой близък до Кремъл. Значи и там разпадът е започнал да се задълбочава. Защото клептокрацията е такава - в крайна сметка се самоизяжда, като не може да погълне повече отвън.

Малко местни новини - след като приеха бюджета на правителството, с план за почти трилион инвестиции, Карни обикаля Близкия Изток и Азия. След Дубай, където беше посрещнат повече от добре, вчера подписа споразумение и с Индия за удвояване на търговския обмен, сътрудничество и износ на редки метали. Ще изнасяме уран за Индия за тяхната отбранителна промишленост. А кой ни беше предишният най-голям мющерия за уран? Точно така - южните съседи. Ама вече не.

И тази тенденция е във всичко - лека-полека се подменят потоците на търговия, а американските прозиводства се заменят с европейски. Предвиденото разширение на пристанищата по Източното крайбрежие е крачка пак в тази посока. И веднъж като тръгне натам, няма да се върне след, да речем, 4 години.

Та докато съседите на юг тънат в клептокрация по върховете и оскъдно пазаруване за Тенксгивинг по низините (някои цени са се повишили с двуцифрен процент!), ние тук ще копаем още една тръба от Албърта на Запад и ще си ползваме собствените стомана и алуминий за строителство, автомобилостроене и аеронавтика. Само част от плановете са това.

Украйна переможе!

Слава на Украйна!

