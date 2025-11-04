Ден 244: ''Кифлено гнервиране''. Канадските дневници на Райна Александрова

Днес канадският министър на финансите си купи обувки. За разлика от други години, той изпълни традицията във фабрика за обувки, вместо в магазина, за да подчертае, че купува "произведено в Канада".

Традицията е следната: когато правителството внесе годишния бюджет в парламента за гласуване, финансовият министър, като израз на увереност и оптимизъм за икономиката на страната, си купува нов чифт обувки. Това мило, скромно събитие винаги се снима и показва в новините - един вид уверение, че нещата вървят, поне в бюджетен план.

А бюджетът тази година е такъв, че дори опитните финансови коментатори са разделени на две - дали става въпрос за бюджет на кризисни ограничения, бюджетни съкращения, или за широко прокламираното от Карни "инвестиране в икономиката", така че бюджетът да се планира в тази цел, като "инвестиционен". Ако се съди по бюджетния дефицит (75 милиарда, по непотвърдени слухове), не става въпрос точно за ограничения и пестене, по-скоро за влагане в стратегически отрасли, включително отбраната.

Малко от непосредствените усещания/настроения на място: в момента протестират и/или стачкуват учители, градския транспорт (Монреал), пощите, лекари/медицински кадри - някои ефективно, други - символично. Това само като индикация, че тежките времена в публичния сектор предстоят.

Правителството днес заяви, че ще съди "Стелантис" (Крайслер) за това, че затвориха завода в Брамптън и преместиха производството на джип "Компас" в Илинойс. По силата на споразумението, което са имали с правителството, те са поели ангажимент за милиард инвестиции и три хиляди работни места. И сега на това основание правителството ще търси международен арбитраж. Дали ще спечели, не се знае, но поне правят, каквото могат.

На срещите в Азия, Карни направи много стъпки за разширяване на връзките със страните там и продължава да работи в тази посока. Даже затопли решително отношенията с Китай - които обещаха да УТРОЯТ стокообмена си с Канада, абе направо ни се хвърлиха (или ние на тях) като... невидели. Забрави се и ареста на мадамата от "Хуаве"й преди няколко години, и всичко. Кръст! Което не е чак непременно добре.

И - нищо от това нямаше да се случи, ако Обект Номер Едно (съкратено - О,НЕ!) на тия репортажи не беше взел властта, печелейки изборите в САЩ точно преди година. Ставайки 47-мият им президент, Господ да се смили над тях!

И докато у нас се борим със загуба на работни места и намалени социални услуги, южните съседи направо ги морят от глад и липса на медицина. Буквално. Пета седмица правителството е затворено, а над милион - милион и половина правителствени служители продължават да работят без заплати.

На първи ноември преустанови работа най-голямата програма за раздаване на купони за храна - SNAP - оставяйки близо 42 МИЛИОНА американци без тази жизнено необходима помощ. Дори изтърканият рефрен на републиканците, че така ограничавали "измамите" не работи - става въпрос предимно за деца, възрастни хора с ниски пенсии и ветерани.

И не, че няма пари - Конгресът предварително беше заделил едни милиарди точно за този случай - ако правителството спре и няма бюджетни пари - да се освободи резерва с нареждане на президента. Е, той се е запънал и не дава! Сит на гладен не вярва. По-буквално от това няма накъде.

Формалната причина, която изтъкват е, че демократите не искали да гласуват бюджета - а те не искат, защото поставят условие - заради отмяната на субсидиите за медицински застраховки (така наречената Омабакеър - въведените от Обама мерки за достъпност на медицинското обслужване). Републиканците го отменят и в резултат на хората вече им скачат медицинските застраховки с по 100-200% и повече.

Ако нещо може да се каже за медицинското обслужване в САЩ с две думи - нямаш ли застраховка, умираш. Това ми го разказват, откак съм тука, препатили канадци, които са се озовавали в американска болница. Направо като история на ужасите го разправят. Е, в спешното отделение все пак покриват необходимия минимум, не говорим за пълно варварство. Но - от канадска гледна точка, са близо до това. Изобщо, не че тука цъфтим и връзваме, защото има недостиг на кадри, ама никого не са изпъдили от болницата, щото няма пари. В този смисъл варварство.

И сега една голяма част от тия хора няма да могат да си плащат застраховката. Говорим за милиони засегнати. Все от най-бедните пак. Та затова демократите не отстъпват. Щото им е единствен шанс да върнат нещата, както са си били и хората да имат някакво покритие.

Малко информация "продължение на темата" от предишния ми пост преди 10 дни - загубихме финала на купата по бейзбол срещу "Лос Анжелис Доджърс" - все пак, тъй като са калифорнийският отбор, типовете около Тръмп не се перчат с тоя факт, а пък и ние не съжаляваме толкова. Казахме си, че такава мобилизация на патриотизма беше полезна и пак ще има наплив на деца към клубовете по бейзбол, въобще по новините всичко е заредено с типичен тих канадски оптимизъм????

Другата тема - за скандалната реклама - Дъг Форд рече: "Няма да се извиня на Тръмп, откъде накъде!? Той скапва икономиката на Онтарио, ние имаме право да се защитим!", с което окончателно се издигна в ранг главен тръмпоборец.

Покрай тоя скандал се оказа, че посланикът на САЩ в Канада - Хокстра, не е никакъв дипломат. В някакъв търговски форум се държал като пълен гамен - ругал, обиждал наред - търговския секретар на провинция Онтарио, който бил там, и покрай него и цяла Канада - заради скандалната реклама. Абе, с две думи, казал всичко, което шефът му чувства, но не е успял да облече в съответните обидни думи.

Отзвукът беше много силен, това дипломатическо безобразие провокира дори канадската сдържаност и хладнокръвие - чуха се призиви да го обявят за персона нон грата този и да го отзоват скоропостижно. В един канадски форум ни пишат холандци - "Ей, горките вие, изхвърлихме го от при нас щото и тука беше безобразен (Хокстра е роден в Холандия), но не го изтърпяхме, извинете ни! Как го взехте вие там?!" Демек "своите" в Холандия го изритали за поддръжка на крайно десни партии там - и то в качеството му на американски дипломат!

Това само да добиете представа какви ни праща тука 47 да се държат нагло и арогантно все едно сме им бащиния.

Дъг Форд реши да се намеси и показа далеч по-завидни дипломатически способности от кариерния "дипломат". Вика: "Аз го обичам Питър (посланика) и срещу Дейвид (секретаря) лоша дума не мога да кажа - работи човекът, отличен министър е, наше острие в търговските преговори! Недейте се кара така, сдобрете се, момчета!" Само дето бира не им подаде едва ли не кръчмарски страсти укротява. Така се прави - со кротце и со благо, и лееека полека - омаловажи скандала. Иначе щеше да постигне целта на 47, да ни скара съвсем.

Миналия месец излезе доклад за спада на канадския туризъм в САЩ - значи, докато тука са се повишили туристическите приходи с местния туризъм, стигайки рекорд за всички предишни години, един Лас Вегас примерно много го е закъсал, никой не ходи там. Може да звучи невероятно, но главният им туристически поток идваше от Канада. И сега тоя поток стана не ручейче, ми направо секна. Имам колеги, които всяка година зимата изкарваха по една седмица там на топло, забавлявайки се с хазарт на дребно, обаче тази година не съм чула за някого, който да лети натам. И казината, хотелите, ресторантите тихо фалират.

За сметка на това курортите в Мексико бележат бум. Вчера като си купувах ягоди от супера, видях че са от Мексико и пак се сетих за това колко им скочи и на тях туристопотока от Канада. Хората пак ще ходят на почивки, но вече другаде.

Следващият призив сега е да се бойкотират колите, произведени и внесени от САЩ, които -забележете - не са сглобявани в Канада. Както току що изкоментира някой по телевизията - те ни крадат цели заводи, оставят хората без работа - и имат НАГЛОСТТА после да ни предлагат тия коли да ги купим - ма може ли такава арогантност бе?! Ще купуваме само тия коли, които се правят в наши заводи.

И както са я подкарали, скоро ще спрат да се харчат определени марки и модели. Малка Канада, като население, ама като инат и чувство за достойнство - незаобиколима. Да си хванеш ти най-сериозния клиент и да почнеш да го подиграваш и унижаваш, да му правиш номера и да представяш всичко това за бабаитлък на публиката - е, не всички харесват такъв грубиянски хумор.

Та от всичко това се получи едно добро "кифлено гнервиране" (по Карлсон) в ответ и остава да видим дали Хилдур Рог от Белия дом ще продължи да реагира подобаващо. Засега само срути половината къща.

Впрочем знаехте ли, че Белият дом е опожаряван веднъж, и то от английски лоялисти (бъдещи канадци)? По време на една от войните на англичаните с американците (1814). Тогава са се скарали за Торонто (Йорк), където американците неочаквано настъпили. Няма да викаме като руснаците "можем да повторим", щото то не се и налага.

Слава на Украйна!

8647Taco!

Elbows up!