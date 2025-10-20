Ден 229:''Sh*t, sh*t, sh*t!''. Канадските дневници на Райна Александрова (видео)

Извънредно включване днес по повод протестите "No Kings" вчера, които събраха рекордните 7 милиона участници във всичките 50 щата, както и извън САЩ. Смело може да се каже, че няма друг президент с такива масови протести срещу самия него в историята досега.

Статистически, 7 милиона са към 2% от избирателите, а теоретически, масови протести, които водят до промяна, трябва да обхващат 3.5% от населението. Значи малко не достига за радикална промяна, едни 4-5 милиона. Разбира се, това е просто теория, почиваща на предишни данни. 3.5% във всички случаи досега са постигали промяна.

Обаче аз днес пиша развълнувано, защото има чисто емоционален момент на пречупване, който според мене вече е настъпил. Така, както путя се уплаши оня ден от изравянето на томахавката и поиска среща с 47, така както Хамас още в началото на войната преди две години изтърчаха в Москва панически да искат подкрепа, така както Хегсет се показа на срещата със Зеленски с вратовръзка в цветовете на руския флаг - все нишани, че някой си е изпуснал нервите...

Така и днес 47, гледайки кадри от вчерашните протести, и без да дочака да станат десет милиона протестиращи, просто напълни гащите. Е, социалните мрежи се тресат от това какъв простак бил, как екипът му пак подбрал ИИ видео, което отразява точно тая му простотия - как пуска от изтребител бомби л**на върху главите на протестиращите.

И наистина, бая шит (л**на) имаше в това видео, изгледах го първо с недоумение, а после и със смях. Значи произвел е точно толкова, колкото е уплашен. Ако не и малко повече. Това е моето тълкувание на ситуацията. Нищо скандално няма, човекът си изразява първосигналната реакция, откровено, по обичая си. Целта на един протест срещу властта е винаги последната да напълни гащите.

Ама било уронвало престижа на институцията, ама какво неуважение към гласоподавателите, към свободата на словото, към тоя, към оня и всички заедно, ама какъв срам за Америка... стига бе, верно ли?! То самото му избиране беше всичко това, вие сега ли се събудихте?!

Дето пишеше на един от плакатите, като избереш клоун, очаквай цирк. Е, това беше от невинните плакати.

Интересен момент е, че протестите вчера не са произвели нито един арест на протестиращи, само на няколко провокатори от тръмпопочитателите. И те сега газ п*каят.

Не знам защо, но тоя откровен акт на презрение към масите, както беше замислен, ми вдъхва неочакван оптимизъм. В тая игра кой ще мигне пръв, 47 си е изпуснал яко нервите. Не просто мига, ми направо целият е в тикове и конвулсии.

И като се замислим, той няма основание за тревога, защото цялата власт му е в ръцете, никой не му е взел нищо:

– имиграционните все така продължават рейдовете из мирни квартали, училища, съдилища и прочие;

– политическите чистки из ведомствата сега са прераснали в затваряне на цели агенции покрай правителствения шътдаун (затваряне);

– в Конгреса сенатори и Камарата на представителите му гласуват анблок всяка прищявка;

– милиардерите, които му наляха пари в кампанията все още го подкрепят;

– реднеците (хора от дълбоката провинция) го боготворят;

– медиите се автоцензурират, за да не ги съди или забрани чрез комуникационния регулатор;

– намери прокурори, които да повдигнат обвинения и да тормозят политическите му противници;

– пуснал е дълга ръка и към Федералния резерв.

И какво ли още не.

И все пак. Един нарцис може да издържи много в името на властта, но не устоява на критика и присмех. А всички, които не са зависими пряко от тия процеси, се скъсват да критикуват, да се възмущават или просто да се присмиват.

Защото по пътя към диктатурата, демонтажът на демокрацията се прави по груб, безпардонен и често пъти изключително невеж и недодялан начин. И за разлика от речите на Хитлер по радиото, или на Мусолини от балкона, тук имаме социални медии и хора, които гледат и слушат постоянно и не знаят какво е страх от властта. И тия хора не са само седем милиона, много повече са.

Та ако има някаква надежда, то тя е в пролите (Оруел).

А дотогава имаме да видим още много шит (л**на). Така че - спокойно - корабът потъва по план. Корабът на тая халтурна диктатура. Потъва. В море от л**а.

Слава на Украйна!

8647Taco!

Elbows up!