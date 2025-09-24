Ден 203: ''Ние, народът''. Канадските дневници на Райна Александрова

"We, the people"

(началото на Декларацията за Независимост)

Върнаха Джими Кимел в ефир. Тази вечер се очаква късното му шоу да продължи, след едноседмично прекъсване. Причината? Лавина от оплаквания и отмяна на абонаменти, което стигна до над 4 милиарда долара загуби - само за няколко дни!

Възмутените граждани стигнали дотам, че почнали да бомбардират с искания да върнат Кимел... австралийската медийна компания АБС, която носи същото име като американския работодател на Кимел. Дето се вика, недоволния клиент е винаги прав, дори на грешния континент, дори в Даун Ъндър (популярно название на Австралия).

И в резултат на тази гражданска битка - Кимел из бек! ура!

Поука от историята - никакво отказване, We the people (Ние, народът) спечелиха тази битка с упоритост. 47 беше си ги написал комиците, в един списък "кой е следващият', но картите му нещо се объркаха. Абе, като става въпрос за много пари и той няма карти.

Шефът на техния СЕМ, сиреч главния регулатор, в подмазваческото си усърдие да изпълни искането на 47 "вземете им лицензите" (за телевизиите, които го критикуват), се изцепи по телевизията, че имало два начина да ги убеди: "с добро или с лошо", на което даже републиканският сенатор Тед Круз излезе в един подкаст с имитация в ефир на дон Корлеоне, как трябвало да се убеждават хората по мафиотски: "Влиза един гангстер в бара и вика на собственика - Я, какъв хубав бар имаш срамота ще е нещо да му се случи..."

Един вид даже част от самите републиканци са погнусени от толкова подмазвачество и смазване на свободата на словото. Защото няма президент досега, който да е посягал на комиците. Но то като ти е голяма неувереността и правиш такива панаири, хеле па като си с власт...

Освен свободата на словото, 47 си го е подкарал по фашисткия учебник: преследване на политическите противници. Написал една бележка до Пам Блонди, па я пляснал на социалката си (някои твърдят, че погрешка не я е пратил само на Пам): "Пам, не се справяш. Кога ще подгоним тия демократи, излагаме се - Адам Шиф (сенатор), Летисия Джеймс (прокурор на Ню Йорк) и (бившия шеф на ФБР) Джеймс Коми - всички знаят, че са адски виновни..." и т.н.

И за да не остане съмнение, че тая мисъл постоянно го гложди, вчера уволни назначения преди няколко месеца от него прокурор на Източна Вирджиния, когото беше натоварил със задачата да "разследва Летисия Джеймс за измама с имотна ипотека". Човекът разследвал, разследвал, па нищо не намерил. И му показали вратата. А днес май назначи на негово място някакъв друг, със съмнителна квалификация. Ще проуча и ще докладвам.

За днешната му реч в ООН няма какво да добавя, то си е все същата тирада която почва с "азкатобяхедновремепредприемачиискахдавиремонтирамсградатанаООНманесесъгласихте....байдън...акоазбяхпрезидентнямашедаимавойна!"

Докато пиша това, по новините дават Макрон, който върви 30 минути из Ню Йорк, щото са му блокирали кортежа по вина на тръмп. Даже му звъни и вика: "Познай къде съм... спряха ме заради тебе!" Случайни минувачи го поздравяват (Макрон) и си правят селфи с него, един мъж даже го целуна по челото. Определено френският президент е по-популярен от 47 в Ню Йорк. Такава сцена там с 47 е невъзможна.

Едно прозрение му приписват по повод Украйна - казал, че Украйна трябва да си върне всички територии! И още, че Раша "изглежда зле" (губи войната). Обаче не бързам да се радвам, то това не е непременно продукт на задълбочена мисъл, която да прерасне в намерение. Всички демократи и част от републиканците вече 8 месеца наливат там и това ми изглежда като няколкото капки, които някак са се задържали...

Иначе от оня ден стана популярен с идеята, че причина за аутизма е ацетаминофена (едва го прочете със сричане) с търговско наименование в Америка "Тиленол". Сега, аз от парацетамол в България тука постепенно минах на "Тиленол" ("Аз обичам супа, чорбата е турско ядене!", Бай Ганю), ама тия лекарства за измислени някъде през 50-те, а пък аутизмът си го е имало и преди, официално е открит и именуван още в началото на 20-ти век.

Но то като назначиш антиваксър за здравен министър, а той на свой ред уволни всички топ специалисти по ваксините и назначи някакви шамани от социалните медии на техни места, какъв да си, ако не като тях.

Ще спра тук, защото новините завъртяха за петнайсти път изказването днес в ООН и на мене вече ми е байгън, драги читатели. Несеиздържабе!

Честит Ден на Независимостта (вчера)!

Шана това! ( на всички евреи)

Слава на Украйна!

8647Taco!

Elbows up!