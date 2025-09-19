Ден 199: Свободата на словото. Канадските дневници на Райна Александрова

Спряха шоуто на Джими Кимел. След Стивън Колберт, това беше най-популярното вечерно комично шоу. Формалната причина е неуместна груба шега с републиканците по повод убийството на Чарли Кърк, но според мене това, което го "свали" е фактът, че си позволи да пусне клипа, на който 47 буквално отговаря следното на въпроса как се справя с шока от убийството на Кърк: "Ами много добре. А чувате ли камионите, които превозват материални да ми строят балната зала? Ще бъде най-най-страхотната, най-великата, за която сме чакали повече от 120 години..." и така нататък.

Та Джими Кимел го нарече това "скръб на 4 годишно дете по умрял домашен любимец". И резултатът не закъсня. 47, който е на второ държавно посещение във Великобритания, не пропусна да иззлорадства оттам. Никакъв британски имперски разкош не може да го отвлече от сладката мисъл за отмъщение.

Защото цялото му царуване до този момент е едно безкрайно, жестоко и безогледно отмъщение на всички, които са го "обидили" по някакъв начин - демократите, журналистите, комиците, отделни актьори, цели гилдии, и разбира се - кенсъл културата. Не че е нещо цвете тая култура, големи изстъпления има и там, ама сега това е кенсъл с обратен знак. Например да уволняваш хора от администрацията (непартийни), които не са показали достатъчно лоялност на президента - или просто да ги назначаваш само по тоя критерий. Или пък да притискаш големи телевизионни компании да си уволняват водещите... и особено комиците. Дори да са брутални и безинтересни.

Лондонското посещение... абе сигурно сте го гледали, и то повече от мене, особено бляскавия прием, на който всичко е както се очаква - помпозност, любезност, протокол... и по средата Дончо, който се радва верно като четиригодишен - и точно толкова си задържа вниманието. Аз наблегнах на неофициалната част, тоест народната "любоф" извън стените на Уиндзорския замък. Много го обичат тия британци. И знаят как да го изразят. Бяха направили един плакат с размерите на пет персийски килима - снимката на 47 с Епстийн - и го метнаха на моравата отпред.

А пък американския сенат гласува "против" отварянето на файловете на Епстийн, ама това някак се отмина с мълчание. Но файловете са си там и независимо от всичко, ще продължават да будят въпроси. И да пораждат отговори. Не знам дали споменах, че все пак знаменитото писмо-картичка на 47 за рождения ден на Епстийн се оказа истинско - депутатите го получиха и публикуваха (това с рисунката на гола жена и подписа на 47). Така че отпада голямото дело за милиард долара, което 47 заведе срещу "Вашингтон пост" за "фалшиво писмо".

Ама сега е седнал на съди "Ню Йорк Таймс" за петнайсет милиарда. Очерняли него (вашият любим президент!) и семейството му със серия публикации. Е, последната е съвсем вярна - значи 47 има фирми, които сега ги въртят синовете му, и заедно със сина на Уиткоф (специален пратеник не само за Украйна, но и за Близкия изток - много дарби тоз човек!) имат постъпление от някакъв близкоизточен фонд, мисля с катарско участие, от два милиарда в общата им фирма за ш*ткойни. В резултат на което пък за Катар са отпаднали забраните и са заминали едни уж свръхсекретни чипове, което си е не обикновен пробив, ми направо широка пробойна в националната сигурност. Щото Катар продава на Китай, а те - знаем на кого. Ей тъй на.

Един австралийски журналист оня ден го пита направо 47 с колко е станал по-богат откакто е в Белия дом и тоя побесня, та почна да заплашва и се закани чак на идващия на посещение австралийски министър-председател да се оплаче! Все едно Макрон да се оплаче на Карни, че някой канадски журналист му е задал неудобни въпроси! И по тоя повод даже англичаните забранили на съответния австралийски канал да предава посещението на Негово президентство сега в Лондон!

Няма вече свобода на словото, има само "нЕкои съображения". Тоя пост всъщност отбелязва началото на края, когато всичката такава свобода вече видимо изчезва с бързи темпове.

Като споменах синовете на 47 и Уиткоф, друг един герой на това правителство на фарса и той имал син, който па син имал фирма... за вземания, по-скоро връщания на пари от тарифи, ако тарифите се окажат незаконни. А те ще се окажат, щото втори съд вече се произнася, че са незаконни. Но интересното е, че фирмата е на сина на... никога няма да се сетите - Хауърд Лътник! Търговският секретар и най-пламенен апологет на тарифите. И един от топ трите най-противни подмазвачи в тази администрация. Значи хем е за тарифите, хем се подсигурил да им върнат париците, ако не потръгне. Тоя Лътник нема начин да нема балкански корени.

Още икономически новини, по-точно инвестиционни. След изключително успешната политика на тарифите, целяща да докара разни производства в САЩ, и след настойчиви покани-заплахи от страна на 47, корейците решили да отворят завод на Хюндай в един от червените щати. Джорджия, ако не се лъжа. И пратили там инженери и други специалисти, да помогнат в построяването на завода.

Не щеш ли, злочинниците на Кристи Ноем от АЙС чули, че някакви чужденци работят нелегално на изконната южняшка собственост, и с добре премерен рейд изловили и оковали (да, с вериги, пранги и свински опашки) де що кореец намерили по строежа, към 300 човека и повече. Оказало се, че една част дори имали разрешителни за работа, а и всички били с редовни документи.

Южнокорейските власти побеснели, а семействата на инженерите ги гледали по телевизията как са оковани и държани с часове натъпкани из разни клетки/килии без вода, без адвокат въобще без никакви права и обяснения. Към този момент всички са освободени, а повечето са си вече у дома. Инвестиции ли? Корейците вече не мислят така. Ама лошото е, че и други не мислят вече да инвестират. Тази администрация отдавна надмина героите от "Смотаняци".

Две седмици отсъствие, драги ми читатели, и продължава тоя оруелски сценарий. Забравих да отбележа, че Министерството на отбраната вече е Министерство на войната. Остава да прекръстят ресора на Кристи Ноем в Министерство на любовта, а всички телевизионни и радиостанции, дето са клекнали на 47 - в Министерство на истината. Свободата е робство. А хората си отменят абонамента при Дисни (дето уволниха Кимел), даже сайтът им забил известно време.

Проблемът на пропагандата е, че не можеш да лъжеш всички през цялото време. Особено пък с интернет. Е, в Русия продължават да се правят изолирани опити. Което пък ми напомни за Добрата новина, а тя днес е, че украинците са почнали контранастъпление и напредват. Вече седем населени места край Покровск и Доброполе са освободени. Дано все така продължават.

Какво време, да получаваме добри новини само от фронта.

Слава на Украйна!

