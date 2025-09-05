Ден 185: Балонът се надува. Канадските дневници на Райна Александрова

Над шест месеца вече пиша, всеки ден с надеждата, че има край тази сага. Нормален край, чак за щастлив не мечтаем. Просто такъв, който да ни позволи да спим, е достатъчен.

От разните варианти, как може да се сложи спирачка (и евентуално заден ход) на тоя панаир на суетата и смъртоносната глупост, тия дни изплува още един вариант (бързам да кажа - не е смъртта на 47, хич не се и надявайте, то е и грехота такава надежда, типична за диктатурите - я Брежнев колко изкара и то с онова ниво на медицината през соца още... като има желание - има и начин - пък и 47 се е вкопчил в живеенето, за да отмъщава, а това е често много устойчив мотив).

След като слуховете за кончината му миналия уикенд се оказаха силно преувеличени, очакваме и се надяваме да доживее до съдния ден, председателстван от съдия Босберг, наример. Направо му го желаем.

Вариантът обаче, за който ни дадоха идея, е пълната победа на новата Ос на Злото (Китай, Русия, Северна Корея), прегазването на Свободния свят с легиони орки и затварянето на 47 да речем, в клетка - нещо средно между римско и средновековно отмъщение, а защо не и със заемки от варварските времена... само така ще спре да твори глупост след глупост.

Брутално, ще кажете, крайна мярка, НО - навременна. Щото дори страните от Оста на Злото накуп не могат да разрушат американската държава и държавност със скоростта, с която 47 и миньоните му го правят.

Неговата реакция на събирането в Пекин беше точно такава - параноична, злостна и хем да скрие тежката обида от непоканването МУ на този форум на най-големите сатрапи на планетата. Всички, които могат да се нарекат с основание диктатори или поне - много силно wonna be диктатори, бяха там.

Даже от нашата скромна България имаше представител, от комунистическата партия, ако не се лъжа(откъде другаде?!). И вдруг - както биха казали рашките - нет Трампа! Та според мене той се разсърди от тази несправедлива изолация.

Иначе - глутницата се събира, когато усети, че някое животно е болно и старо - да го изяде. Оста на Злото безпогрешно усети слабостта. И се възползва да дрънчи и с оръжие.

Друг силно раздразнителен за 47 момент беше вчерашната пресконференция на жертвите на Епстийн, дадена на стъпалата на Капитолия. Някой, вероятно Хегсет (гарван гарвану око не вади), беше наредил постоянно ниско прелитане на военни самолети над тълпата журналисти, така че да не се чува какво говорят изказващите се.

Забелязах, че специално правят паузи, за да изчакат шумът да отмине. Доста примитивна демострация на сила, направо съвсем страхливо-първосигнална.

Та всички тези млади жени, тогава - деца, излязоха да кажат по няколко думи, като не самите думи, а присъствието им, смелостта да излязат публично беше важна. Много от тях са били следени и заплашвани.

Те казаха две основни неща - първо, че това осмеляване има за цел да насърчи още и още жертви да излязат от анонимоността, както и че самите те "знаят имената" и ще приготвят списък на клиентите на Епстийн, който ще предоставят на депутатите. Отделно имаха изслушване от комисия на Конгреса при закрити врати.

Целта е да се намерят още един или двама депутати - републиканци, които да подпишат закона за отваряне на файловете. Само толкова не достигат. Дори Марджъри Тейлър Грийн, самата мис МАГА, участва в пресконференцията и заяви, че тука не става въпрос за партия, а за справедливост и дума не може да става да се прикриват могъщи и влиятелни хора, независимо от партията. Тя напоследък и особено по тая тема здраво го е подкарала срещу 47.

Въпросът отдавна не е, дали 47 е във файловете, а КОГО още прикрива с действия и бездействия. Щото едно е сам да е педофил (което е само по себе си ужасно), а съвсем друго - да използва властта си, за да прикрива разни други хора, предимно спонсори, приятели и бизнес партньори. Там е сега истинският скандал.

И имената, според мен поне, ще почнат да изплуват едно по едно. Ето, днес пуснаха името на голям дарител на МАГА, милиардер, че е там. Така че, 47 се е качил на влакчето на ужасите вече, ама то тепърва ще се засилва.

Като спомена я ужас, я потрес и все ми изскача името на Антиваксър номер Едно - Главният Знахар РФК (Робърт Ф. Кенеди -младши, б. р.), който продължава кръстоносния поход срещу науката, и в частност - медицината.

Последното "достижение", освен рязането на научни фондове, програми за разработка на лекарства, регулации, федерално финансиране на отделните щати, е фактът, че във Флорида се прие закон, според който НИТО ЕДНА ваксина вече не е задължителна. НИТО ЕДНА. Тоест родителите сами си "преценят" дали да ваксинират децата си.

Оставям това да бъде осъзнато бавно и напоително. (Let that sink in)

И още толкова много безобразия се случват ежедневно и ежечасно, че мога да пиша по две комюникета на ден, сутрин и вечер. Вече 7 месеца (и няма край, и няма край на шир и длъж...)

Притаили сме се и чакаме коя бомба ще избухне първа и коя с по-голяма сила - досиетата на Епстийн, антиваксърските дивотии на РФК, народното недоволство от всичко ставащо дотук или дори военните, на които им писна да събират боклука из столицата от нямане какво да правят, след като 47 ги привика уж да борят престъпността... та - балонът се надува надува... както се пееше в една детска песничка: "Надувайте, момчета, да стане на парчета! Пук!"

Слава на Украйна! До перемоги!

8647Taco!

Elbows up!