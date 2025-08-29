Ден 178: Кленово листо на ръкава. Канадските дневници на Райна Александрова

"Maple leaf on the sleeve" (Кленово листо на ръкава)

Новината на вчерашния ден е стрелбата по деца в Минеаполис, Минесота. Децата са били събрани в близката до училището католическа църква, където се присъствали на меса (католическа служба). Две деца са загинали на място, 17 други са в болница, някои тежко ранени. Стрелецът е загинал на място, след като се е прострелял.

Новината от днес е поредната варварска руска бомбардировка на жилищен район в Киев. 16 загинали, сред които поне три деца, като продължават да издирват хора под развалините. Tetiana Staneva публикува видео от мястото, казвайки, че нито една снимка, видео или дори репортаж не може да предаде разрушенията в пълна степен.

Тази седмица беше началото на учебната година в САЩ, другата седмица, на 1-ви септември е в Украйна. И пак има деца, които никога няма да започнат тази учебна година. И пак продължаваме да живеем, сякаш това не се е случило, и след няколко дни/седмици ще сме го забравили - заради поредния медиен скандал или нова варварска атака на орките.

И някак всичко това става нормално, ежедневно, и спира да смразява. И точно това е смразяващото - нормализацията.

Днес една сенаторка, както и вчера кметът на Минеаполис, казаха горе долу едно и също нещо: "Мисли и молитви не са достатъчни - децата са били застреляни, докато са се молели!"

Което пропагандата веднага оплю като цинично, вместо да коментират подтекста - а именно, че нищо не се прави от крепителите на Втората поправка (правото на носене на оръжие) да се ограничат автоматичните оръжия, които не са съществували по време на тази поправка. Както и да се ограничи режимът на разрешителните за носене на оръжие от хора с психични заболявания. Защото стрелецът е бил отново такъв.

От гледна точка на превенцията, пак днес стана ясно, че специалния отдел, занимаващ се с онлайн и други наблюдения за предотвратяване на опасност от точно такива местни терористи, е бил разформирован, а хората - уволнени, от Комитета за правителствена ефективност на Мъск (помните ли го Мъск?) Е, сложили там един 22 годишен за "шеф" на този отдел с цел унищожението му и малкото келешче рекло на служителите, които уволнявало, че от такъв отдел нямало нужда. FAFO. (F*ck around and find out - "прецакай нещо и гледай резултата").

Само още един факт по този случай: стрелецът поне месец по-рано публикувал намеренията си с подробности из социалните мрежи. Сега МАГА са заети да обясняват, че този бил трансджендър, като че това някак си отменя отговорността за станалото.

По същия път е тръгнал и РФК-джуниър (издънката на рода Кенеди, антиваксър, невежа и по съвместителство - здравен министър на 47), който се хвърлил да уволнява една от директорките на Здравната агенция за контрол на болестите заради неподчинението ѝ на нареждането му да ограничи кой може да се ползва от новите ковид ваксини. Изглежда, само на възрастните над 65 години и на хората в риск "решил" да дават. Да отбележим, че РФК няма и помен от медицинско образование, от каквото и да е образование изобщо. Типичен тръмпанарски лоялист.

И Сюзан Монарес, лекар и учен с отлична репутация, отхвърлила това като неграмотно решение, което лекарската етика не ѝ позволява да допусне. Обадила се на адвокатите си, че я отстраняват незаконно, а междувременно един куп водещи лекари от тази институция подали оставки в знак на протест. И сега РФК е в небрано лозе, щото чак такъв скандал не е очаквал. FAFO.

От съвсем трета страна, демократичните щати се готвят за нещо, което наблюдатели на местните власти (губернатор, местен парламент, прокурори, местни съдилища) наричат "меко отделяне". То се изразява в следното: изработват се и се приемат светкавично местни щатски закони, които да обезсилят федералните такива, прокарани с цел да "притискат" и подчиняват. Подготвят се за завеждане на дела там, където извънредните заповеди на президента нарушават закона. Отделят се средства от бюджета на щатите за посрещане на евентуалното спиране на федерални фондове. Публична тайна е, че няколко демократични щата внасят повече във федералния бюджет, отколкото болшинството "червени" щати. А стигне ли се до "вие не давате, ама и ние си държим федералните данъци тука", отделянето е факт.

И всичко това се прави координирано, на ежемесечни срещи на демократичните губернатори и съответни главни прокурори. Не напразно Притцкер, губернаторът на Илинойс, обеща, че ще има сериозен отпор, ако 47 прати войска в щата. И в подобен дух се изказа губернаторът на щата Вашингтон, който е бивш главен прокурор на щата и е водил дела срещу 47 и преди. FAFO.

Да минем малко на международните новини, макар че то Канада не е точно чужбина за САЩ, ей го къде е - току виж отворила обятия и приела "отделените" щати. Да станат едни хубави 11та, 12та , 13та и т.н. ...найста провинции. Размечтах се.

В международен план, Карни направи "голям шлем" с последната си обиколка в Европа: започна в Украйна, където беше единственият държавен ръководител с посещение в Деня на независимостта, и където спомена за пръв път, че не изключва разполагане на канадски военни в Украйна (мироопазващи). После посети Полша, Германия и Латвия.

В Латвия се срещна с канадския натовски контингент. В базата Карни, придружен от военния ни министър, им дръпна една патриотична реч, от която мисля да извадя това мото: "Maple leaf on the sleeve" или "Кленово листо на ръкава": "Когато хората видят кленовото листо на ръкава (на униформата), това им вдъхва надежда!" Вдъхновяващо. Един северноамерикански политик да се държи на висота в този момент, безценно.

В Германия направо ги пита имат ли интерес към втечнен газ от Канада (где си, путяяяя?), и ако да, да почнем да строим терминали на изток и на север (на западното крайбрежие вече имаме). С което еманципирането на Канада пък от щатската енергийна промишленост ще е почти завършено. Нещо ми подсказва, че Мерц не е Меркел и ще използва възможността. В крайна сметка, тука вероятността да изберем луд диктатор е много ниска.

Оня ден пак Карни реши да свали тарифите едностранно за стоките, които попадат под бившето споразумение (НАФТА, а после и КУСМА). През народа мина лека вълна на недоволство, ама лактите са си горе, а бойкотът си продължава.

Слава на Украйна! До перемоги!

8647Taco!

Elbows up!