Ден 171: ''Ти не забрани ли ТикТок?!'' Канадските дневници на Райна Александрова

От няколко дни, почти седмица, столицата Вашингтон е окупирана от военни части, които "помагат на полицията" да "въведе ред и да пребори престъпността". На практика 47 въведе военно положение в щата, който се радва на най-ниска престъпност в историята си от 30 годни насам, но който обаче е населен с предимно демократи. А какви са демократите, ако не едни потенциални престъпници?

Формалният повод за тия действия е, че кралят веднъж се возил в каляската си и видял от прозореца бездомниците, които живеят в палаткови лагери в парковете, както и по стъпалата на държавни учреждения и просто на улицата.

Гледката го подразнила, но вместо да предприеме някакви човешки мерки, примерно да накара богатите си приятели да спонсорират построяването на два-три приюта в столицата, 47 гнусливо се обърнал към подчинените си и рекъл: "разкарайте ги тия, че ми развалят настроението!" . Е, може не с тия думи, но в тоя смисъл.

И градските власти, в този случай на подчинение на федералните (защото окръг Колумбия не е точно щат) просто тръгнали с багерите да развалят палатковите лагери, а хората - кучета ги яли! Не са им предложили нищо освен да се разкарат от там. Трябва да отбележим, че една част от тези хора са ветерани от войните, които САЩ водеха, и които след връщането си в родината с инвалидност или просто разклатено психическо здраве, губят дома си, не могат да работят и остават на улицата. И сега един отклонист (кръшкач) от военна служба, какъвто е 47, се саморазправя с тях по възможно най-грозен начин, обявявайки ги за престъпници. Защото живеят на улицата.

И не стига това, ами вкарал войската уж да бори престъпността, абе направо като Цецо (бойко борисовия) ѝ премаза гръбнака на тая престъпност. А не, че се кани да свикне хората с военното присъствие, та като реши да "спечели" изборите, да няма кой да му пречи. Изборите за Конгрес догодина.

Днес /вчера беше направена важна стъпка към тази му лелеяна мечта. В Тексас най-накрая гласуваха важния закон за преформатирането на избирателните окръзи. Демократите, които бяха забягнали в Илинойс и разваляха кворума, решиха да се върнат и републиканците набързо гласуваха с голямо мнозинство, каквото те имат.

По този повод пак направиха панаир - една от депутатките на демократите не пожела да подпише нареждане, с което ѝ назначават личен ескорт с полиция, която да я съпровожда до дома и обратно, против волята ѝ. Тя просто остана да спи в тексаския парламент, заедно с двама колеги, които се присъединиха в знак на солидарност.

И така, законът за прекрояване на изборните райони е факт (остава да го одобри сенатът на Тексас, но това едва ли ще е проблем). Това гарантира още 5 депутатски места за републиканците на следващите избори догодина.

Като отзвук на това безобразие, синият щат Калифорния начело с неустрашимия си губернатор Гавин Нюсъм обяви, че започват подобен процес в техния щат незабавно. При това, няма да минават през местните законодатели, както правят в Тексас, а ще го подложат на гласуване като местен референдум. Очакват това да изравни силите, и даже да даде лек превес на демократите.

Цялата тази операция се следи от останалите "червени" щати, и по бойния призив на 47, те ще направят сега същото. Демократите от Ню Йорк също се включват, като противовес, и всичко е "гаси пожара с огън" ("fight fire with fire"). Налице е гражданска война с местни законодателни и изпълнителни оръжия. Като се има предвид, че 47 вкара войска и в Калифорния, и се гласи да направи същото в останалите "кофти" щати (демократичните), нещата са леко сериозни.

Смешното оправдание, че така бори престъпността точно в щатите с най-ниска такава, е за консумация само на почитателите му. Традиционно републиканските щати са по-бедни и с много по-висока престъпност.

Тази седмица си наложих за пръв път да изслушам цял подкаст на Джо Роган - най-гледания подкастър в Америка, при когото 47 гостува малко преди изборите и който с тричасовото си интервю му даде последен тласък за победата. Но този път при Роган беше един млад депутат-демократ от Тексас, който от няколко седмици следя и чието име искам да оставя тука - Джеймс Таларико.

Той е наистина млада, изгряваща звезда на политическия небосклон и името му нашумя покрай хъшовското ходене в Илинойс. Самият Таларико е бивш учител в държавно училище, много скромен(така сме бившите даскали!) и по мое мнение - изключително смислен, сдържан и симпатичен. Няма намерение да остава в политиката, сега учи за пастор. Но нещо ми подсказва, че няма да стане пастор.

Сложих на стената си оня ден видео с негова реч (не проповед) в местната му църква - ако имам време ще я преведа за вас, заслужава си по една интересна причина - този човек е демократ, при това религиозен - доста рядко срещано за Тексас. И се противопоставя аргументирано на това, което наричаме християнски национализъм - а част от хората, които подкрепят безусловно 47, са точно от този тип. Значи младежът ги разковава с цитати от Библията, която те четат "наопаки". Няма да ви разказвам повече, гледайте го при Роган (леле, току що направих реклама на Роган! пу пу пу! - добре, ще го преведа аз!)

И две весели новини от социалните медии - първата са безкрайните мемета с Гавин Нюсъм, който сериозно се е заел да троли 47, пускайки постове в мрежата в същия бомбастичен стил на крайна тръмпанарщина, обиждайки де когото се сети от обкръжението му, и самия него - по много. Няма как да преведа повечето, защото се губи хумора, играта на думи. Но ви уверявам, че е много забавно - при всичкия ужас, който описах по-горе, мрежата се тресе от смях!

Но това не е всичко. Освен Нюсъм, 47 сам си търси белята - вчера буквално му направили акаунт в ТикТок - да, същия ТикТок, който се гласеше да забрани преди 5 години, даже май го забрани. Обаче явно пиарите му са се сетили, че това е добър начин да стигне до младежите. Ама не са проверили какъв му е рейтинга там - явно разчитат, че младежите като не гледат новини по телевизията, не знаят какви ги върши президента.

И за един час откак регистрирали акаунта, получили идея и за рейтинга - под нулата някъде бил. Отрицателен. Повечето коментари били "Кога ще отвориш файловете (на Епстийн)?" или разни мемета с Нюсъм, Саут парк (анимационното шоу, което не му прощава) и прочие. Също: "Абе ти не го ли забрани ТикТок?!"

Един не казал "Браво, а дано получите Нобел, господин президент!" Печально, както биха казали руснаците.

Човек, който е тръгнал да спира войната, а собствената му войска е по улиците на големите градове. След като се изложи международно, сега се е заел да строи диктатура у дома. Надявам се и това да не му се получи. И не защото не действат по учебника на КГБ всичките му отрепки, а защото народът ще го съсипе... със смях.

Въпреки всички безобразия, престъпления и жалки опити за сплашване, хората не се боят, и доказателството е това, че го осмиват много повече, отколкото един нарцистичен диктатор може да понесе. И макар да се заканва да се разправя с противниците си с цялата мощ на държавната машина, те стоят срещу него, без да мигнат.

Както каза губернаторът на щата Вашингтон (това е щат - на Западното крайбрежие, столица - Сиатъл) - "Пам Бонди ми пратила писмо да заплашва мене и сътрудниците ми, че сме подпомагали нелегалната миграция и ще ни арестуват/съдят. Вижте, аз в предишния мандат заведох повече от 50 дела срещу Тръмп и администрацията му - загубихме само ТРИ от тях. Останалите ги спечелихме. Не мисля, че сега ще се откажа."

Господ да ги поживи всички, които не мислят да се отказват!

Слава на Украйна!

8647Taco!

Elbows up! (НЕ Е ФАШИСТКИ ПОЗДРАВ, НЕВЕЖИ!)