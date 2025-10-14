Държавите от ЕС са съобщили за 477 съмнителни чуждестранни инвестиции м.г.

Държавите от ЕС са съобщили миналата година за 477 съмнителни преки чуждестранни инвестиции, се посочва в доклад на Европейската комисия, цитиран от БТА. В 92 на сто от случаите проверките са приключили за две седмици, а при останалите 8% е последвала задълбочена проверка.

Четири процента от проверките са били предизвикани от опасения за възможно "изтичане" на технологии. Комисията е издала становища в по-малко от 2% от случаите, се посочва в данните. До края на миналата година 24 държави от ЕС са приели национално законодателство за проверка на преките чуждестранни инвестиции.

Според доклада броят на проверките се е увеличил с 15 на сто след 2021 г. Миналата година ЕК предложи законодателни промени, за да стане задължително за всички държави от ЕС да въведат и поддържат национален механизъм за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции.

В документа, представен днес, се отбелязва, че м.г. България е въвела национален механизъм за оценка на преките чуждестранни инвестиции за над 2 милиона евро или за придобиване на капитал в чувствителни области от високорискови държави извън ЕС над 10 процента. Уточнява се, че механизмът все още не се прилага заради предстоящото одобрение на допълнителни разпоредби.