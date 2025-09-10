Черна гора се цели в ЕС и еврозоната през 2028 година

Черна гора се надява да се присъедини към ЕС и еврозоната през 2028 година, каза днес черногорският премиер Милойко Спаич, съобщава БТА.

Пред журналисти във Франкфурт Спаич обясни, че икономиката на страната почти се е удвоила през последните пет години. Също така обмисля продажбата на нов дълг на институционални инвеститори в Лондон, Франкфурт или Токио, или пускане на облигации за местни дребни инвеститори.

Черна гора получи статут на страна кандидат за членство в ЕС през 2010 година, а преговорите за присъединяване започнаха през 2012 година. Тя е една от най-напредналите кандидати в процеса на присъединяване. Страната дори вече използва еврото от 2002 г. (още преди отделянето си от Сърбия през 2006 г.), макар и да не е официален член на еврозоната. Това означава, че Черна гора няма представителство в Европейската централна банка и не участва във вземането на решения за паричната политика, както ще прави България след първи януари догодина.

Премиерът се надява Черна гора да влезе и в ЕС и в еврозоната едновременно. Спаич каза, че се стреми държавата да изпълни останалите критерии за прием в ЕС – свързани предимно с укрепването на институциите – до края на следващата година. За да бъде приета в съюза обаче, е нужно и одобрението на 27-те страни членки и на Европейския парламент.

„Ако имаме 27 ръце, които подкрепят кандидатурата ни, се надяваме да се видим в ЕС през 2028 година“, каза черногорският премиер.

Брутният вътрешен продукт на Черна гора е нараснал до 7,8 милиарда евро миналата година спрямо 4,2 милиарда евро през 2020 година, а нетната заплата се е удвоила от 500 евро в началото на 2022 година до 1000 евро тази година благодарение на намаляване на данъците, обясни също Спаич. Той допълни, че дефицитът е около един процент за първите осем месеца на годината.