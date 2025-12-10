Белобрадова остави картонен макет на Пеевски на мястото му в пленарната зала (видео)

OFFNews 10 декември 2025 в 11:29 2117 0
ПП-ДБ сложиха изрезка на Пеевски в НС

Снимка Пресцентър ПП-ДБ
Елисавета Белобрадова сложи изрезка на Пеевски в залата

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова сложи в пленарна зала картонен макет на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски на мястото му пленарна зала,

Изрезката на Пеевски зае мястото на лидера на "ДПС-Ново Начало" на първия ред в пленарната зала за кратко. Днес той отсъства от заседанието.

В момента депутатите дебатират по вота на недоверие на тема провал в икономическата политика, внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

Манол Пейков от ПП-ДБ заяви, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е организирал контрапротести вчера в цялата страна в защита на правителството, но че сега го няма в пленарна зала. Призова го да дойде, защото в негово отсъствие тази дискусия "губи своя дълбок смисъл".

"Ако не можете да осигурите неговото физическо присъствие - осигурете с мултимедия холограмното му присъствие, ако е нужно", иронично предложи Пейков.

