Белобрадова остави картонен макет на Пеевски на мястото му в пленарната зала (видео)

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова сложи в пленарна зала картонен макет на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски на мястото му пленарна зала,
Изрезката на Пеевски зае мястото на лидера на "ДПС-Ново Начало" на първия ред в пленарната зала за кратко. Днес той отсъства от заседанието.
В момента депутатите дебатират по вота на недоверие на тема провал в икономическата политика, внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.
Манол Пейков от ПП-ДБ заяви, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е организирал контрапротести вчера в цялата страна в защита на правителството, но че сега го няма в пленарна зала. Призова го да дойде, защото в негово отсъствие тази дискусия "губи своя дълбок смисъл".
"Ако не можете да осигурите неговото физическо присъствие - осигурете с мултимедия холограмното му присъствие, ако е нужно", иронично предложи Пейков.
