Българка от Украйна е втора на конкурса за красота Мис Земя 2025

Бесарабската българка Мария Желяскова спечели второ място на финала конкурса за красота Мис Земя 2025. Състезанието, в което участваха 80 момичета, се проведе в Манила, Филипините, а представителка на Украйна за първи път влиза в топ-8.

„Безкрайно съм щастлива. Представих родната си страна с гордост и сила. Три незабравими седмици във Филипините – това беше пътешествие мечта, което започна с победа в конкурса „Мис Одеса“, след това – националната корона на Мис Украйна-Земя, а сега третата победа, толкова специална и важна“, пише Мария в социалните си мрежи.

Мария Желяскова е родом от град Болград, Одеска област. Тя е украински доброволец и също така носителка на титлите „Мис Одеса 2024“ и „Мис Земя Украйна 2024“. Мария е възпитаничка на Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски“ и минала година завърши Международния хуманитарен университет в Одеса, Факултет по дизайн, архитектура и изкуство, със специалност „Аудиовизуално изкуство и продукция”.

Победителка в международния конкурс за красота “Мис Земя 2025“ стана представителката на Чехия Натали Пушкинова, съобщава The Philippine Star, цитиран от Бесарабски фронт.