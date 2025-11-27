Американската посланичка в Атина отиде на прием по боди и прозрачна рокля (видео)

Кимбърли Гилфойл, новата американска посланичка в Гърция, отиде по боди и прозрачна рокля на прием в Атина за Деня на благодарността.

Приемът беше организиран от Американско-гръцката търговска камара.

"Под роклята Кимбърли Гилфойл носеше боди в телесен цвят, което покриваше едва-едва тялото й. Прозрачната материя не оставяше много място за въображение, когато светкавиците на фотоапаратите запечатаха момента, в който тя се качи на подиума, за да произнесе реч. Това не беше скромно представяне на нов посланик на САЩ, а декларация, че тя ще донесе в Гърция своята характерна дипломация на блясъка" - коментира Times of India.

Социалните медии са разделени: едни хвалят самочувствието и стила й, а други твърдят, че американски посланик не бива да се появява в подобна рокля на официални събития, защото това е нарушение на протокола.

Кимбърли Гилфойл е бивша водеща на Fox News, бивша съпруга на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм и бивша годеница на Доналд Тръмп-младши.

През декември 2024 г. президентът Тръмп я номинира за посланик в Гърция, а тя официално пое поста през септември 2025 г.