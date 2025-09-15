8 евродепутати са в САЩ за срещи с ФБР и силовите ведомства

Осем евродепутати от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) са на посещение в САЩ, за да обсъдят въпросите в областта на сигурността, неприкосновеността на личния живот и визите.
Четиридневното посещение във Вашингтон включва срещи със сенатори, правителствени служители от министерствата на вътрешната сигурност, на финансите, на правосъдието, от Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, Държавния департамент, Федералното бюро за разследване.
Евродепутатите ще се срещнат и с неправителствени организации, включително Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC), Центъра за демокрация и технологии (CDT) и Американския съюз за граждански свободи (ACLU), както и с технологични компании.
Сред обсъжданите въпроси са и борбата с организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността и сексуалното насилие над деца, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, изкуствения интелект.
В делегацията няма евродепутат от България. Участниците в делегацията са евродепутати от Испания, Италия, Ирландия, Белгия, Чехия, Португалия и Франция.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3060
1
15.09 2025 в 20:31
Четох накъде че, е публикувано и от Reuters..
Американски военни „неочаквано“ посетиха руско-беларуските учения „Запад-2025“
На 15 септември американски военни офицери наблюдаваха съвместни военни учения между Русия и Беларус. Беларуският министър на отбраната Виктор Хренин им каза, че могат да разгледат „всичко, което ги интересува“.
Министърът на отбраната даде указания на началника на отдела за международно военно сътрудничество: да предостави на американските гости най-добрите места, да им покаже абсолютно всичко, което ги интересува.
https://news.online.ua/en/us-military-unexpectedly-visited-the-russian-belarusian-exercises-west-2025-897055/
Икономиката на България е сред най-пострадалите в ЕС от климатичните промени
И на 15 септември властта се скара за чувалите с милиони от магистрала Хемус
Тръмп най-сетне нарече Русия агресор във войната с Украйна
Тежка катастрофа на 'Ботевградско шосе', кола е разполовена (допълнена)
Тръмп най-сетне нарече Русия агресор във войната с Украйна