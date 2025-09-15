8 евродепутати са в САЩ за срещи с ФБР и силовите ведомства

15 септември 2025
Комисията LIBE

Снимка European Parliament
Заседание на комисията LIBE

Осем евродепутати от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) са на посещение в САЩ, за да обсъдят въпросите в областта на сигурността, неприкосновеността на личния живот и визите.

Четиридневното посещение във Вашингтон включва срещи със сенатори, правителствени служители от министерствата на вътрешната сигурност, на финансите, на правосъдието, от Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, Държавния департамент, Федералното бюро за разследване.

Евродепутатите ще се срещнат и с неправителствени организации, включително Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC), Центъра за демокрация и технологии (CDT) и Американския съюз за граждански свободи (ACLU), както и с технологични компании.

Сред обсъжданите въпроси са и борбата с организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността и сексуалното насилие над деца, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, изкуствения интелект.

В делегацията няма евродепутат от България. Участниците в делегацията са евродепутати от Испания, Италия, Ирландия, Белгия, Чехия, Португалия и Франция.

    

    

