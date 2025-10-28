6-7. Какво означава рефренът на поколението ''Алфа''

Шест-седем (Six-seven). Това е отговорът на всеки важен въпрос, който достигна до епизод на култовия американски анимационен сериал "South Park". Става въпрос за интернет мийм, споделян масово от ученици от поколение "Алфа". През последните месеци шегата се превърна в кошмар за учителите, които не могат да си обяснят защо децата крещят тези две числа постоянно, пише "Гардиън".

Но какво значи този израз и откъде произлиза?

Фразата се появява за пръв път в песен на американския рапър от Филаделфия Skrilla в парчето му от 2024 г. "Doot Doot (6 7)", където може би е препратка към улица с номер 67 в Чикаго. Лингвистът и експерт по афро-американски английски Тейлър Джоунс предполага, че песента може да насочва и към полицейския код 10-67, използван за „известие за смърт“.

Разглеждането на самия текст на песента поражда повече въпроси, отколкото отговори:

6-7, I just bipped right on the highway (bip, bip)

6-7, току-що дръпнах (откраднах) кола на магистралата (клаксон). I just bipped right on the highway

Току-що пак дръпнах кола на магистралата Uh, pull up, doot-doot, doo-doo-doo

Спирам пред тях и дут-дут, ду-ду-ду (звук от стрелба)

След излизането си песента започва да се използва в кратки клипчета с професионални баскетболисти в "Тик-Ток" и други социални мрежи. Особено популярни са видеата със спортиста ЛаМело Бол, който е висок 6 фута и 7 инча (около 201 см). Това се изписва като 6'7.

През март 2025 г. две момчета направиха влог от посещение на баскетболен мач, в което викат на висок глас мистериозните числа. Едно от тези деца беше наречено "The six seven kid" ("Детето шест-седем"), а негови имитатори бързо се появиха в други видеа. Така официално се роди шегата.

Закачката стана толкова разпространена онлайн, че влезе и в епизод на сатиричния анимационен сериал "South Park", където героите не спират да я повтарят:

"Знаеш ли в колко часа се събудих тази сутрин? Около ШЕСТ И СЕДЕМ", започва един персонаж. "ШЕСТ-СЕДЕМ!", отвръщат въодушевено приятелите му. "Написахте ли си домашното снощи? Аз опитах, но забих на задачи ШЕСТ и СЕДЕМ!", продължава той. "ШЕСТ-СЕДЕМ!", отвръщат отново те.

На този принцип ситуацията ескалира, докато не стигне нецензурна подигравка с президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата мъжественост.

Тийнейджъри и възрастни еднакво отчаяно се опитват да го обяснят. Някои твърдят, че означава „горе-долу“ или „средна работа“, особено защото често върви в комбинация с жест с ръце нагоре-надолу. Други смятат, че се използва за някой много висок, трети – че препраща към баскетболен термин и т.н. В крайна сметка терминът „six seven“ е безсмислица – което е и самата идея. Самият Skrilla заявява: