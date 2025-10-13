14 партии и коалиции влизат в новия общински съвет на Пазарджик, ДПС-НН печели 8 мандата

14 партии и коалиции ще бъдат представени в новия общински съвет на Пазарджик. Досега те бяха 15.

Вчера се проведе извънреден вот за общински съветници в града, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения.

Победител на изборите е фракцията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало", който в предишния общински съвет нямаше представители.

Според резултатите, публикувани на страницата на ЦИК, най-много мандати печели "ДПС-Ново начало" – 8. "Продължаваме промяната-Демократична България", които са втори, ще имат шестима съветници. Партия "Свобода" е трета и печели 5 мандата, следвана от БСП с четирима съветници.

На тези избори ГЕРБ е шеста политическа сила и получава три места в местния парламент. Толкова ще има и коалицията на бившия кмет на града Тодор Попов – ВМРО-БНД. Той имаше най- много съветници в касирания от съда местен парламент.

МИР, "Пряка демокрация", "Възраждане" и "Напред, България" печелят по два мандата, а по един "Гергьовден", "Величие", "Заедно за силна община" и "Земеделския народен съюз".

Освен "ДПС-Ново начало" голяма изненада на тези избори е и резултатът на ПП "Свобода", която събира над 10% от вота на избирателите.

Водач на листата е Румен Димитров, досегашен общински съветник от групата на бившия кмет на Пазарджик Тодор Попов, който сега води листата на "ВМРО-БНД".

Кметът на Пазарджик Петър Куленски е изправен пред деликатната ситуация да избира с кого ще изгражда необходимото мнозинство.