112 милиона фалшификати задържани в ЕС – втори рекорд в историята

През 2024 г. Европейският съюз е конфискувал 112 милиона фалшиви стоки на обща стойност 3,8 милиарда евро, съобщава Европейската комисия. Това е второто най-голямо количество задържани артикули в историята, показва доклад на ЕК и Службата на ЕС за интелектуална собственост.

Историческият рекорд по брой задържани стоки е от 2023 г. (152 милиона), но стойността нараства заради откритите миналата година количества електронни цигари и вейпове, както и от по-скъпите стоки като софтуер и луксозни изделия. Увеличаването на електронната търговия и геополитическите промени натоварват системите за правоприлагане, необходим е повишен митнически контрол, за да бъдат потребителите и производствата в ЕС защитени, се посочва в документа, пише БТА.

Според ЕК нарастването на електронната търговия и геополитическите промени допълнително натоварват системите за правоприлагане. Затова е необходим засилен митнически контрол за защита на потребителите и производителите в ЕС.

Като решение се посочва митническата реформа от 2023 г., която предвижда създаването на обща база данни с изкуствен интелект. Тя ще позволява проследяване на веригите за доставки в реално време и ще подпомага разкриването на съмнителни дейности.